Il complotto contro l'America: alla scoperta della serie tv

Su Sky Atlantic sta finalmente per arrivare "Il complotto contro l'America", l'adattamento targato HBO dell'omonimo romanzo fantapolitico del 2004 di Philip Roth: in attesa del debutto, previsto per venerdì 24 luglio alle 21.15, andiamo a scoprire qualcosa di più nello speciale sulla miniserie

Il complotto contro l'America - l'avvincente miniserie in sei parti targata HBO tratta dall'omonimo romanzo del 2004 di Philip Roth e creata da David Simon (The Wire, Show Me A Hero, The Deuce) e Ed Burns (The Wire, Generation Kill) - debutterà su Sky Atlantic venerdì 24 luglio alle 21.15. Andiamo a scoprire qualcosa di più. CLICCA QUI: Il complotto contro l’America, realtà e finzione nella serie tv che riscrive la Storia

Il complotto contro l'America, di cosa parla la serie tv approfondimento Il complotto contro l'America, il cast della serie tv. FOTO E se le elezioni presidenziali del 1940 negli Stati Uniti avessero visto contrapposti Franklin D. Roosevelt e Charles Lindbergh, l’aviatore eroe con simpatie naziste, e fosse stato quest’ultimo a prevalere? L’America della Seconda Guerra Mondiale di fronte a un bivio decisivo per le sorti del mondo intero: uno dei capitoli cruciali della storia degli Stati Uniti completamente riscritto dall’inquietante ucronia de IL COMPLOTTO CONTRO L’AMERICA.