Gangs of London, le anticipazioni degli episodi 4 e 5

E' in onda su Sky Atlantic la prima stagione dell'avvincente Gangs of London, un'epopea criminale contemporanea che ci terrà incollati allo schermo. Una storia nerissima di vendetta e potere. Non perdere il quarto e il quinto episodio, in onda lunedì 20 luglio alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Gangs of London, episodio 4

Ed sente che c'è qualcosa di strano riguardo a Elliot, ma non riesce a capire cosa. Dopo aver raccolto un po' di informazioni su di lui decide di metterlo alla prova per testare la sua lealtà: quale sarà il responso? Finch, dal canto suo, per non far saltare la sua copertura è praticamente obbligato a fare cose che mai avrebbe voluto fare, ma per il bene dell'operazione, due anni e più di indagini, non è certamente questo il momento per farsi venire certi scrupoli. Intanto, Sean deve fare i conti non solo con i Dumani, ma anche con la sua famiglia. L'idea è quella di far riavvicinare tutti con una cena, ma Ed e Alex sono in estremo ritardo: che fine hanno fatto? Wallace Junior accetta di incontrare Luan Dushaj per chiarire alcune cose, ma la situazione degenera nel giro di pochissimo.

Gangs of London, episodio 5

Qualcuno è sulle tracce di Darren Edwards per ucciderlo. Il ragazzo, nascosto in un posto sicuro in mezzo al nulla e in attesa di imbarcarsi per allontanarsi ancora di più, non ha idea di cosa lo aspetta. Suo padre Kinney, sopravvissuto per miracolo alla furia di Sean, ma comunque ferito, fa di tutto per raggiungerlo e portarlo in salvo: ci riuscirà? Intanto, un gruppetto di insospettabili mercenari è sulle tracce del giovane gallese, il responsabile materiale della morte di Finn Wallace, una pedina in un gioco molto più grande e molto più pericoloso. Chi è dunque il mandante di quell'esecuzione?