Das Boot 2, le anticipazioni del finale di stagione

Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con la seconda stagione dell'avvincente produzione originale Sky Das Boot. Non perdere il gran finale, il settimo e l'ottavo episodio, in onda venerdì 17 luglio alle 21.15 (la serie disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Das Boot 2, episodio 7

Wrangel dà la caccia a Von Reinhartz: riuscirà il capitano ribelle a sfuggire al suo inseguitore e ad arrivare insieme ai suoi fedelissimi fino in America? Durante la battaglia in mare aperto, i prigionieri dell'U-822, fomentati dagli ufficiali delle SS, creano ulteriore scompiglio. Se è vero che la fortuna aiuta gli audaci, in questo caso la dea bendata farà molta fatica a scegliere verso chi indirizzare la sua benevolenza, perché quello tra Wrangel e Von Reinhartz è veramente uno scontro tra titani. Margot è scioccata quando scopre che qualcuno di insospettabile ha tradito la sua fiducia. David e Ruth ora sono di nuovo in mano a Forster: non andrà a finire bene. Il povero Duval viene messo sotto torchio da Desjesquier. Hoffmann decide di rivelare la verità a Cassandra.

CLICCA QUI: Das Boot 2, la recensione del quinto episodio, “Guerra negli abissi”

CLICCAQUI: Das Boot 2, la recensione del sesto episodio, “Una nuova via di fuga”

Das Boot 2, episodio 8 (finale di stagione)

Un sottomarino da guerra tedesco si avvicina alla costa del Maine: sarà quello di Wrangel, oppure sarà quello di Von Reinhartz? A terra, Hoffmann attende, tra un'allucinazione e l'altra, l'arrivo dell'imbarcazione che lo riporterà a casa. A La Rochelle, Forster si prepara alla partenza del treno dei prigionieri ebrei: nel suo futuro c'è una promozione, eppure il maggiore non sembra molto contento. Margot, Sylvie, Camille e il Dottor Bizet decidono di mettere in azione il loro piano nonostante Duval non si sia più fatto sentire. Se è vero che in tempo di guerra avere una coscienza è più uno svantaggio che un vantaggio, è anche vero che il sacrificio non è mai inutile, perché serve a dare speranza a chi verrà dopo. E la speranza è veramente l'ultima a morire.