The Batman, una serie HBO nell'universo di Robert Pattinson

La storia che verrà proposta al pubblico avrà un taglio poliziesco . Si concentrerà soprattutto sulle vicende del distretto di polizia di Gotham City. Spazio alle indagini dunque, proprio come nel film “The Batman”, stando a quanto trapelato. I vertici HBO hanno però voluto sottolineare come si tratterà di un lavoro interamente originale, che in alcun modo andrà a sovrapporsi o intrecciarsi con quanto realizzato sul set di “Gotham”.

The Batman, serie TV: parla Matt Reeves

In merito alla questione serie TV legata all’universo del film “The Batman” si è espresso il regista della pellicola. Matt Reeves si è detto entusiasta del progetto: “Si tratta di una grande opportunità. Un modo per scoprire ulteriormente il mondo che sto creando per il film e, al tempo stesso, espanderlo. Si sfrutterà una profondità e un dettaglio garantiti soltanto da un formato più esteso”.

È tutto confermato, con la Warner Bros che prenderà parte alla realizzazione degli episodi, in collaborazione con HBO e DC Entertainment: “Una rivoluzionaria serie TV che offre un’opportunità senza precedenti per estendere il mondo stabilito nel film, esplorando ulteriormente la miriade di personaggi avvincenti e complessi di Gotham”.

La DC dà dunque il via libera alla terza serie TV ambientata a Gotham City. Dal successo di “Gotham”, in onda per cinque stagioni e incentrata sul personaggio del commissario Gordon, a “Batwoman”. Occorrerà però attendere ancora a lungo prima di poter vedere il pilot. Questo sarà pronto per la visione soltanto dopo l’uscita del film. A causa del coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) però l’arrivo in sala è stato posticipato di quattro mesi, da giugno 2021 all’1 ottobre 2021.