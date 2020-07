Gangs of London, le anticipazioni del primo episodio

Arriva su Sky Atlantic la prima stagione dell'avvincente Gangs of London, un'epopea criminale contemporanea che ci terrà incollati allo schermo. Una storia nerissima di vendetta e potere. Non perdere il primo episodio (della durata di un'ora e mezza), in onda lunedì 6 luglio alle 21.15 (disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Gangs of London, episodio 1

Finn Wallace, il criminale più potente, ricco, temuto e, perché no, rispettato di Londra, è morto, e non si sa chi l'abbia ammazzato e per quale motivo. Ciò che è certo è che la sua improvvisa e violenta dipartita rischia di mandare all'aria il fruttuoso ma delicato equilibrio che finora ha tenuto insieme un intero ecosistema nascosto, cioè quello della Londra criminale, un mondo parallelo in cui si muovono svariate organizzazioni internazionali - dalla mafia albanese alla n'drangheta, passando per il cartello pakistano della droga - il cui obiettivo comune è fare soldi. Montagne di soldi. Ma ora il caos potrebbe prendere il sopravvento.

CLICCA QUI: Tutte le news su Gangs of London

Ed Dumani, il miglior amico del defunto e il suo secondo in comando, prova a mantenere l'ordine organizzando una riunione tra boss. Business is business: è ovvio che bisogna capire cos'è successo, ma gli accordi presi in precedenza resteranno validi. Sean Wallace, però, non è d'accordo. L'erede designato, infatti, ha un'unica priorità: scoprire chi ha ordinato la morte di suo padre. Fino a quando non verrà fuori il nome del colpevole, del traditore, nessuno guadagnerà più un centesimo.

CLICCA QUI: Gangs of London, il cast e i personaggi della serie tv. FOTO

Il giorno del funerale, ecco diffondersi la notizia che forse a togliere di mezzo il super boss di Londra sono stati gli albanesi, che, a quanto pare, ora stanno nascondendo Jack, l'autista del morto, rimasto ferito gravemente quella maledetta notte. La tensione è alle stelle. E' in questo contesto che si fa avanti Elliot Finch, un "soldato semplice" al servizio del clan Wallace intenzionato a entrare nelle grazie del suo nuovo capo. Ma Sean può veramente fidarsi di lui...o di chiunque altro?

CLICCA QUI: Gangs of London, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv