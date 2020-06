Su Sky è in arrivo una nuova produzione originale che ci terrà incollati allo schermo, un'epopea criminale tanto violenta quanto affascinante. Ecco Gangs of London, in onda su Sky Atlantic da lunedì 6 luglio

Sky presenta Gangs of London

Nel Regno Unito è già andata in onda su Sky Atlantic UK, negli U.S.A. è andata in onda su Cinemax, e ora, finalmente, Gangs of London sbarca anche in Italia, ovviamente sul canale 111 (ma gli episodi saranno come sempre disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV), per la precisione da lunedì 6 luglio, in prima serata alle 21.15.

La serie, creata da Gareth Evans e Matt Flannery e prodotta da Pulse Film e Sister Pictures per SKY, è, come si può facilmente evincere dal titolo, ambientata nella capitale britannica, una città lacerata da sanguinosi e violenti scontri tra i vari gruppi criminali di potere che controllano diverse zone. Un mondo parallelo tenuto in ordine grazie alla legge del più forte, l’unica sensata in quell’angolo buio del Paese. Poi, però, un giorno il più forte muore…e allora ecco scatenarsi il caos…

