Billions 5, le anticipazioni dei primi due episodi della serie tv

Arriva su Sky Atlantic la quinta stagione di Billions. Chuck e Axe tornano a scontrarsi: chi avrà la meglio questa volta? Non perdere il primo e il secondo episodio, in onda mercoledì 24 giugno alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Billions 5, episodio 1: The New Decas

Costrett* a tornare all'ovile con la coda tra le gambe, Taylor, che ha accettato di fare da spia per conto di Chuck, prova a barcamenarsi tra lui e Bobby, tra questi due colossi in lotta tra loro, ma l'unica cosa veramente importante è il futuro della sua società. Tra i suoi dipendenti e quelli della Axe Capital, però, c'è tensione. Intanto, Charles Rhoades, si è finalmente deciso a sposare Roxanne, cosa che non rende propriamente esaltato Chuck, specialmente ora che le cose con Wendy vanno così male. Lui vorrebbe riprovarci, dice di essere finalmente in grado di cambiare, di evolvere, ma lei non sembra intenzionata a guardarsi indietro. Tornato da un viaggio a dir poco illuminante, Axe scopre che Rhoades ha avviato una nuova indagine che potrebbe dargli qualche grattacapo. E poi c'è Taylor: fidarsi o non fidarsi? Come se non bastasse, Bobby è costretto a condividere la scena con Mike Prince, un altro "deca miliardario" con uno stile di vita e un approccio professionale praticamente opposti al suo, eppure, così sembrerebbe, di gran successo. La tregua è decisamente finita: Axe e Chuck tornano a farsi la guerra.

Billions 5, episodio 2: The Chris Rock Test

Axe partecipa al ritiro annuale organizzato da Mike Pence per gli esperti del settore della finanza, ma in realtà è lì non per farsi ispirare, ma per cercare di colpire il suo avversario sul suo stesso territorio. Chuck, finalmente pronto a cambiare, a evolvere, va a vedere un terapeuta. Poi, però, decide anche di impedire alla sua ormai ex moglie di acquistare un appartamento tutto per sé presentandole un'ordinanza restrittiva che, di fatto, le impedisce di spendere i suoi stessi soldi. Ovviamente Wendy non la prende per niente bene. Bobby si incontra con Mary Ann Gramm, il Procuratore Distrettuale di Manhattan, una donna tutta d’un pezzo assolutamente intenzionata a dare del filo da torcere a Rhoades. Poi, con un occhio al passato e uno al futuro, Axe capisce che c'è un solo modo per crescere ancora di più senza correre troppi rischi, ma il suo piano potrebbe rivelarsi molto difficile da mettere in atto, soprattutto con un avversario come Chuck.