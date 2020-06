Vikings 6, le anticipazioni degli episodi 9 e 10 della stagione finale

Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con la prima parte della sesta e ultima stagione di Vikings. Non perdere il nono e il decimo episodio, in onda venerdì 19 giugno alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni.

Vikings 6, episodio 9: Resurrezione

In Islanda, Ubbe finalmente conosce Othere, il leggendario viaggiatore che si è spinto a Ovest fino a una terra lontanissima: la Terra Dorata. Per Torvi, intanto, è arrivato il momento di partorire. Othere, che non è propriamente chi dice di essere, consegna al figlio di Ragnar l'anello nuziale di Floki: cos'è veramente successo in quel posto così remoto? A Kattegat, Bjorn, che intanto si è unito in matrimonio con Ingrid, manda Erik e un gruppo di uomini in ricognizione: i primi soldati del Principe Oleg sono già arrivati, e a breve, in primavera, avrà inizio l'invasione. C'è bisogno di stringere un'alleanza con Harald: riusciranno l'attuale sovrano di tutti i norreni e colui che avrebbe dovuto essere al suo posto a trovare un punto d'incontro? Hvitserk, da solo nel bosco, fa un incontro alquanto inaspettato. La Principessa Katia avvisa Ivar: sa che è stato lui a liberare Dir.

CLICCA QUI: Vikings, il cast: scopri gli attori e i personaggi della serie tv. FOTO

CLICCA QUI: Vikings, tra storia e leggenda: cosa c'è di vero nei personaggi della serie tv

Vikings 6, episodio 10 (midseason finale): Un piano ben congegnato

A Vestflod, Bjorn e Harald mettono a punto una strategia per contrastare l'invasione dell'esercito del Rus di Kiev. Gunnhild purtroppo perde il bambino che portava in grembo. Dopo un incontro notturno alquanto inaspettato con la Principessa Katia, Ivar, folle e geniale come sempre, espone il suo piano al Principe Oleg: se attaccheranno così non potranno sbagliare. Il giorno della battaglia è arrivato: a scontrarsi, però, non saranno solo degli uomini in carne e ossa, ma anche gli Dei di Asgard e il Dio dei cristiani. Chi vincerà farà la Storia da lì in avanti. Dei perdenti, invece, non resterà niente, solo un ricordo lontano.