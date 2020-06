Cercando Alaska, le anticipazioni del finale della serie tv

Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con Cercando Alaska, l'avvincente serie tv tratta dall'omonimo romanzo di John Green del 2005, con Kristine Froseth (La Verità sul caso Harry Quebert ) e Charlie Plummer (Tutti i soldi del mondo). Non perdere il settimo e l'ottavo episodio, in onda mercoledì 17 giugno alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Cercando Alaska, episodio 7

L'Aquila chiama a raccolta tutti gli studenti per comunicare loro una brutta notizia: Alaska Young, che la notte prima ha di nascosto lasciato il campus, purtroppo ha avuto in incidente. Miles, Takumi e il Colonnello sono molto scossi: cos'è veramente successo alla loro amica? Dove era diretta Alaska quando è salita in macchina? Forsae da Jake, il suo ex fidanzato? Si sentiva in colpa per aver baciato Miles? Soprattutto: siamo sicuri che si sia trattato veramente di un incidente, e non di un gesto intenzionale?

Cercando Alaska, episodio 8

Il Colonnello, Miles e Takumi non riescono a darsi pace, e giurano di scoprire cos'è successo per davvero quella maledetta notte. Di certo, per ora, c'è soltanto il fatto che il giorno successivo all'incidente sarebbe stato l'anniversario della morte della madre di Alaska, un evento traumatico e mai superato dalla loro amica. Avrebbero potuto, anzi, avrebbero dovuto fare di più: perché non si sono accorti della sua infelicità e della sua irrequetudine? La vita, però, in un modo o nell'altro deve andare avanti, come scoprirà Miles. Che, alla fine, il suo "grande forse" e il suo "grande perché" li ha trovati. O magari no, ma in fondo, per adesso, non ha importanza.