Su Sky Atlantic arriva MotherFatherSon, l'avvincente family drama a tinte noir con Richard Gere nel cast. Non perdere il primo e il secondo episodio, in onda lunedì 8 giugno alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni.

MotherFatherSon, episodio 1

Max Finch - business americano tutto d'un pezzo passato dall'acciaio alla carta stampata, nonché proprietario del The National Reporter, una delle testate storiche più importanti e autorevoli del Regno Unito - torna a Londra per questioni professionali e familiari. Tra le prime risultano le imminenti elezioni politiche: entrambi in candidati, il Primo Ministro uscente Jahan Zakari e la sua sfidante "populista" Angela Howard, sono infatti alla ricerca del suo sostegno. Tra le seconde c'è l'immancabile incontro col figlio Caden, alla guida del The National Reporter, l'erede designato, cresciuto a immagine e somiglianza del padre ma diversissimo da lui. Non è migliore il rapporto con la madre Kathryn, colpevole di averlo lasciato da solo da piccolo nelle mani di quell'uomo così spietato. Quando però Caden avrà un incidente, Max e Kathryn, che hanno alle spalle un divorzio bruttissimo, saranno costretti a riavvicinarsi. Sullo sfondo, la sparizione improvvisa e inspiegabile di una ragazza e la morte alquanto sospetta di un investigatore privato...due fatti che, secondo i giornalisti d'inchiesta Nick Caplan e Maggie Barns, potrebbero in qualche modo essere collegati ai Finch...

MotherFatherSon, episodio 2

Caden è sopravvissuto all'intervento, ma è ancora troppo presto per poter dire con certezza quali danni ha riportato. Kathryn ha finalmente la possibilità di fare ammenda standogli vicina e facendogli di nuovo da madre: non era sua intenzione lasciarlo nelle mani del suo ex marito quando era solo un bambino, ma non ha avuto altra scelta. Max, intanto, comincia a raccogliere informazioni su Zakari e Howard: sapere è potere, e lui vuole sapere ogni cosa, ogni segreto. Nick e Maggie si mettono a indagare sulla morte sospetta di un investigatore privato...morte catalogata in fretta e furia come uno sfortunato incidente... Con un salto nel passato scopriamo come Max Finch è riuscito a prendere possesso del The National Reporter, una volta di proprietà della famiglia della sua ex moglie. Intanto Kathryn si avvicina pericolosamente a Scott, un uomo senza fissa dimora conosciuto presso una mensa per persone meno abbienti.