Vikings 6, le anticipazioni degli episodi 3 e 4 della stagione finale

Continua su Sky Atlantic la corsa della prima parte della sesta e ultima stagione di Vikings. Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda venerdì 29 maggio alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni.

Vikings 6, episodio 3: Fantasmi, divinità e cani che corrono

Tornato a Kiev, Oleg decide di tutelarsi, così fa arrestare suo fratello Dir. Intanto Ivar, che ha capito che il suo nuovo amico è, se possibile, più fuori spietato di lui, si avvicina al giovane Igor. A Kattegat, Bjorn si lascia sedurre da Ingrid prima di partire. Mentre sarà lontano, in aiuto di Harald, sarà Ubbe a sedere sul trono in sua vece. Hali e Asa restano così con nonna Lagertha, ma la vita alla fattoria si rivela meno tranquilla del previsto. Gli uomini graziati dal nuovo sovrano, guidati da White Hair (Capelli Bianchi), hanno attaccato un villaggio lì vicino, e di sicuro torneranno. Hvitserk, ormai completamente fuori di senno e in preda a delle angoscianti visioni, è irrecuperabile. Harald viene a sapere che Bjorn è vicino, ma anche Olaf è a conoscenza dell'arrivo del figlio di Ragnar...

Vikings 6, episodio 4: Tutti i prigionieri

Bjorn si ritrova a valutare una proposta molto interessante avanzata da Olaf, visionario come sempre. Kjetill confessa di aver ucciso Eyvind e la sua famiglia, ma di non aver avuto niente a che fare con la scomparsa di Floki. A Kiev, Ivar ricorda a Igor che ogni cosa appartiene a lui, non a Oleg. Dal canto suo, Oleg sta preparando un esercito per invadere la Scandinavia. Lagertha torna a combattere per difendere i suoi vicini. I contadini sono con lei, ma lo scontro è duro, e causa numerosi morti. A Kattegat, Gunnhild fa un sogno che la lascia inquieta. Per aiutare suo fratello, Ubbe lo mette a capo di un piccolo gruppo incaricato di andare a commerciare lungo la Via della Seta, ma Hvitserk è in pessima forma, e ovviamente non è all'altezza delle aspettative.