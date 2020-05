Su Sky Atlantic arriva Cercando Alaska, l'avvincente serie tv tratta dall'omonimo romanzo di John Green del 2005, con Kristine Froseth (La Verità sul caso Harry Quebert ) e Charlie Plummer (Tutti i soldi del mondo). Non perdere il primo e il secondo episodio, in onda mercoledì 27 maggio alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni.

Cercando Alaska, episodio 1

2005. Il giovane Miles Halter, ossessionato dalle ultime parole di personaggi storici famosi, si trasferisce dalla Florida all'Alabama per frequentare la Culver Creek Academy, nella speranza di trovare il suo "grande forse"...e anche il suo "grande perché." Tramite Chip "il Colonnello" Martin, il suo sagace compagno di stanza, conosce Takumi, sempre informatissimo su tutto e tutti, e l'affascinante Alaska, anche lei alla ricerca di risposte. In particolare di una risposta: come si fa a uscire dal "labirinto della sofferenza" che caratterizza la vita umana? Miles, rinominato Pancho e immediatamente accolto da questa banda di simpatici "sfigati", viene però preso di mira da un gruppo rivale, e alla fine si ritrova coinvolto in uno scherzo decisamente poco divertente.

Cercando Alaska, episodio 2

Il Colonnello, Takumi e Alaska decidono di vendicare Miles, preso di mira dai loro rivali (i Weekly Warriors, i "settimana breve", che sono anche i ragazzi più popolari della scuola), e la cosa porta a un escalation di scherzi che rischia di minare l'attuale gerarchia, nonché il delicatissimo equilibrio su cui si fondano le leggi di convivenza tra gli studenti. L'Aquila, il preside della Culver Creek, è sulle tracce dei responsabili...e tutto a quanto pare porterebbe proprio a Miles. Ma Miles non ha agito da solo: spiffererà ogni cosa, oppure manterrà la linea del silenzio per proteggere i suoi amici? Forse è arrivato il momento di una tregua...o forse no!