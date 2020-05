The L Word: Generation Q, le anticipazioni degli episodi 5 e 6

Penultimo appuntamento su Sky Atlantic con la prima stagione di The L Word: Generation Q, il sequel/spin-off della serie cult The L Word. Non perdere il quinto e il sesto episodio, in onda lunedì 25 maggio alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni.

The L Word: Generation Q, episodio 5 - Labels

Dopo la loro focosa notte di passione a tre, Alice, Nat e Gigi devono affrontare le conseguenze di questo loro gesto. Per colpa dell'ennesima trovata di suo padre, che ha fatto redigere una accordo pre matrimoniale, Dani finisce per discutere nuovamente con Sophie. Shane si riavvicina a Quiara, ma Quiara deve confessarle qualcosa che potrebbe cambiare per sempre il loro rapporto. Jose si dichiara a Micah, ma quest'ultimo preferirebbe andarci un po' più piano. Lena è introvabile dopo il party, così Tess è costretta a gestire il Dana's da sola. In suo aiuto, però, ci sarà Finley, che non sa bene come muoversi con Rebecca...e con la sua famiglia, che non sente da molto tempo. Bette comunica a Felicity che la loro storia è finita per sempre: lo deve a sua sorella, perché solo vincendo questa campagna elettorale potrà fare qualcosa di concreto per risolvere l'epidemia di morti da oppiacei. Purtroppo, però, l'ennesimo scandalo è già dietro l'angolo...

The L Word: Generation Q, episodio 6 - Loose Ends

Bette si trova in una situazione veramente difficile: andare avanti o mollare? Come se non bastasse, Alice l'accusa di aver tradito la sua fiducia. Angie supera l'esame di guida: finalmente ha la patente! Su suggerimento di Shane e Quiara - che, a quanto pare, hanno deciso di riprovarci - decide di andare a parlare con Jordi. Tess e Finley scelgono di rimanere soltanto amiche, ma la prima, che ha ripreso a bere, non sta per niente bene, mentre la secona pensa ancora a Rebecca. Sophie, anche lei non proprio in un momento felicissimo, prova a far distrarre l'amica, ma la situazione le sfugge di mano. Dani, completamente assorbita dal lavoro, non si accorge che la sua relazione è in serio pericolo. La troppia formata da Alice, Nat e Gigi va incontro ai primi problemi, e non sarà facile prendere una decisione all'unanimità. Una vecchia conoscenza di Bette riemerge dal passato...