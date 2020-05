Babylon Berlin, la maratona di tutte le stagioni della serie tv

Babylon Berlin, ecco dove e quando vedere la serie completa su SKY

Amanti delle serie in costume, dei polizieschi e dei thriller a sfondo storico, siete tutti chiamati a rapporto! Da mercoledì 6 maggio alle 16.15 fino a giovedì 7 maggio alle 21.00 su SKY ATLANTIC MARATONE (canale 111, visibile a tutti i clienti che abbiano il servizio HD attivo nel proprio abbonamento) andranno infatti in onda le prime tre stagioni di Babylon Berlin, l’acclamata produzione Sky Deutschland (in collaborazione con X-Filme Creative Pool, Degeto Film e Beta Film) tratta dai romanzi dello scrittore tedesco Volker Kutscher. Tutti gli episodi saranno disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV. Ma c’è di più: Babylon Berlin è stata ufficialmente rinnovata, dunque prossimamente arriverà anche la quarta stagione.

Babylon Berlin, benvenuti nella Berlino del 1929

La serie tv tedesca Babylon Berlin, adattamento televisivo dei romanzi dello scrittore tedesco Volker Kutscher, ha debuttato ufficialmente nel 2017, riscontrando subito un grande successo di pubblico e critica. Le prime due stagioni, ognuna composta da otto episodi, sono tratte dal libro Der Nasse Fisch (in Italia stampato in due volumi, Il pesce bagnato e Babylon-Berlin), mentre la terza, composta da dodici episodi, è tratta dal secondo libro della serie incentrata sulle (dis)avventure del commissario di polizia Gereon Rath, La morte non fa rumore.

Siamo nella Berlino del 1929, in piena Repubblica di Weimar, e la Germania, nonostante le apparenze, non è che se la passi poi così bene. Da una parte il lusso sfrenato della movida berlinese, dall’altro un esercito di poveri che ogni giorno diventa sempre più folto. Senza dimenticare ovviamente la particolarissima situazione politica dell’epoca, situazione che, come la Storia ci insegna, di lì a poco prenderà una piega ben definita, perché l’ascesa di Adolf Hitler è veramente dietro l’angolo.

Al centro delle vicende troviamo il già sopracitato commissario di polizia Gereon Rath (interpretato da Volker Bruch) – veterano della Grande Guerra dipendente dalla morfina trasferitosi da Colonia a Berlino per condurre un’indagine potenzialmente scandalosa – e la giovane Charlotte Ritter (interpretata da Liv Lisa Fries) – stenografa per la polizia di giorno, “intrattenitrice speciale” presso il vivissimo e lussuoso night club Moka Efti di notte –, ma Babylon Berlin è un storia dal respiro veramente corale, e nel corso delle stagioni compaiono (e a volte scompaiono!) svariati personaggi, alcuni dei quali tra l’altro realmente esistiti (clicca qui per scoprire di più sulla commistione fra finzione e realtà nella serie).

Un po’ dramma storico, un po’ noir e un po’ thriller, Babylon Berlin è senza dubbio una delle migliori produzioni europee contemporanee, e qui vi diciamo cinque motivi per cui proprio non potete perderla se non l’avete ancora vista. Buona visione e buona maratona!