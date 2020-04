Diavoli, episodio 1 e 2: le anticipazioni della serie tv

Oggi è un venerdì 17 da ricordare. Perché entreremo tutti nel mondo della Finanza, conosceremo i Monaci Guerrieri, gli squali, un vocabolario nuovo e tanti altri aspetti di un ambiente che sembra lontanissimo dalla quotidianità. Perché lì, dove si governa il mondo, è ambientata Diavoli, la serie con Patrick Dempsey, Alessandro Borghi e Kasia Smutniak tratta dal bestseller I Diavoli di Guido Maria Brera: potrete vedere i primni due episodi a partire dalle ore 21.15 su Sky Atlantic (anche in 4K HDR con Sky Q satellite) e su NOW TV (disponibile anche on demand).



EPISODIO 1



Torniamo indietro di quasi dieci anni, siamo nel 2011 a Londra, Massimo Ruggero (Alessandro Borghi), Head of Trading della NYL Bank, fa guadagnare milioni alla "sua" banca speculando sulla crisi greca, nella speranza di ottenere la posizione di Vice – CEO. Ma il CEO Dominic Morgan (Patrick Dempsey), nonostante abbia fatto crescere Massimo fino a una posizione altissina e nutra per lui un sincero affetto, gli nega la promozione a causa di uno scandalo legato al suo passato. Ma avverrà un episodio tragico che mescolerà di nuovo le carte.

EPISODIO 2

I primi dubbi si insinuano in Massimo. Sentendosi tradito e abbandonato da Dominic, Massimo medita vendetta e c'è un solo modo per essere cattivo, provocare uno scandalo e da quello tarne guadagno. Il combo è che lo scandalo coinvolga la NYL e che lui abbia un ricco tornaconto. Sta per pubblicare i documenti incriminanti quando si convince che Dominic gli nasconde qualcosa. Deciso dunque di restare e quella scelta porta Massimo ad affrontare un evento doloroso.