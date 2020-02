Continua su Sky Atlantic la corsa della sesta e ultima stagione di Power , l'avvincente serie di casa Starz creata da Courtney A. Kemp. Per Ghost è veramente arrivato il momento della resa dei conti: chi la spunterà? Non perdere il nono e il decimo episodio, in onda martedì 11 febbraio alle 23.00, ma intanto ecco alcune anticipazioni.

Power 6, stagione finale, episodio 9

Tommy si allea con Ghost per mettere a punto, ed soprattutto per portare a termine, il piano che gli permetterà di togliere definitivamente di mezzo Jason, ma intanto si organizza anche per conto proprio: bisogna sempre avere una via d'uscita. Dre mette in piedi uno stratagemma per costringere i collaboratori di Tommy a rivoltarsi contro di lui. Tommy, però, per adesso ha altro a cui pensare: una persona molto vicina a una delle sue vittime, infatti, ha deciso di reclamare la propria vendetta.

Power 6, stagione finale, episodio 10

James è sempre più intenzionato a lasciarsi la sua vecchia vita da criminale alle spalle: ora punta a ben altro, punta a diventare Governatore. E poco importa se ciò significherà tagliare tutti i ponti col passato e, soprattutto, con le persone del suo passato, perché bisogna guardare avanti, mai indietro. I federali, però, non gliela faranno passare tanto liscia: riusciranno a provare che Ghost è colpevole dell'omicidio di Terry Silver e a incastrarlo?