The Race - Corsa mortale, le anticipazioni del finale

Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con The Race - Corsa mortale , la nuova serie Sky Original ambientata in un'Inghilterra apocalittica, un mondo che all’imbrunire diventa letale per colpa di un pericolosissimo virus che trasforma le persone in feroci creature assetate di sangue. Un mondo in cui vige un rigido coprifuoco, istituito da un governo totalitario. L’unico modo per ottenere la libertà e andarsene è vincere una delle corse clandestine più folli e mortali al mondo, organizzata da un misterioso miliardario... Non perdere il settimo e l'ottavo episodio, in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic martedì 7 gennaio alle 21.15. Intanto ecco alcune anticipazioni.

The Race - Corsa mortale, episodio 7

L'ultima parte della corsa è sempre più vicina. Mentre i (pochi) concorrenti rimasti in gara sono ormai vicinissimi alle Highlands scozzesi, Kaye fa una rivelazione a Michael: c'è qualcosa di lei che lui non sa, qualcosa di terribile successo ormai molto tempo fa...precisamente, qualcosa che è accaduto ben cinque anni fa presso la clinica Kiloran. E' lì che è stato creato il virus che ha sconvolto per sempre le tranquille esistenze dei cittadini britannici? Per Kaye è tempo di liberarsi di un peso non indifferente, ma ogni confessione porta con sé delle conseguenze imprevedibili.

The Race - Corsa mortale, la serie tv con Sean Bean in onda su Sky Atlantic

The Race - Corsa mortale, episodio 8

Highlands scozzesi, una remota e deserta stazione di servizio. Un misterioso partecipante si avvicina: di chi si tratterà? Intanto, le altre squadre ancora in gara si ritrovano tutte insieme prima della partenza per l'ultimo tratto, quello che decreterà il loro futuro. E' la fine di una sfida che è anche una missione, ma è anche la fine di una notte assai difficile e provante, e la tensione si taglia col coltello. C'è aria di nervosismo, e basta un piccolo atto di tentato sabotaggio per far esplodere un vero e proprio inferno. Chi sopravvivrà al caos? Chi vincerà? L'isola della salvezza è sempre più vicina, ma non per tutti...