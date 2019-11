Divorce 3, le anticipazioni degli episodi 3 e 4

Continua su Sky Atlantic la corsa della terza e ultima stagione di Divorce , la serie di casa HBO con Sarah Jessica Parker. Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda mercoledì 20 novembre alle 21.15 : intanto, ecco alcune anticipazioni. - Divorce 3, la stagione finale della serie con Sarah Jessica Parker su Sky Atlantic

Divorce, stagione 3, episodio 3

Il saggio breve di Tom - che, a quanto pare, non solo non è interessato ad andare all'università, ma addirittura è fortemente contrario all'idea e a ciò che il sistema universitario rappresenta - è fonte di accese discussioni tra Frances e Robert. Sarà forse colpa loro e del fatto che sono due genitori profondamente diversi? E' questa l'origine della "confusione" di Tom? Cathy, la sorella di Robert, arriva senza avvisare, e causa parecchi sconvolgimenti in famiglia. Diane lega con una giovane donna in negozio.

Divorce, stagione 3, episodio 4

Frances e Henry vanno a cena da Robert e Jackie. La serata, già intrisa di disagio e imbarazzo, peggiora in poco tempo, e i delicati equilibri che si erano venuti a creare tra gli ex coniugi Dufresne rischiano definitivamente di saltare. Va un po' meglio in campo professionale, quantomeno per Frances, che ha davanti a sé l'occasione per farsi notare e dare una svolta alla sua carriera. Dalla deve gestire l'ennesimo cliente difficile, mentre Diane si ritrova al centro delle attenzioni di un uomo più grande di lei.