Sky presenta la stagione finale di DIVORCE , gli ultimi sei episodi per il dramedy HBO con SARAH JESSICA PARKER e THOMAS HADEN CHURCH. Aria di cambiamenti per gli ex-coniugi Dufresne, che ora devono fare i conti con la loro vita da single. Da mercoledì 13 novembre, alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV.

Dopo aver costruito una vita in due, rimanere da soli può lasciare spiazzati e senza un’idea chiara su quel che si vuole per sé. Fra domande esistenziali, un futuro tutto da scrivere e un rapporto da tenere in piedi per amore dei figli, Sarah Jessica Parker e Thomas Haden Church tornano per un’ultima volta nei panni degli ex-coniugi Dufresne nella terza e conclusiva stagione del dramedy HBO DIVORCE, al via mercoledì 13 novembre, alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV.

Con più di dieci anni di matrimonio alle spalle, Frances (Sara Jessica Parker, un Golden Globe® per Sex and the City e una nomination ai premi della Stampa Estera per questo ruolo) e Robert (Thomas Haden Church, nominato agli Oscar per Sideways – In viaggio con Jack) conducono ormai due vite separate e indipendenti, tenute però insieme dai figli Tom (Charlie Kilgore, Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore) e Lila (Sterling Jerins, World War Z).

L’abitudine porta a non farsi troppe domande sul futuro, ma è quando abbassi la guardia che arrivano le risposte. Frances è costretta a rimettersi in gioco e ricominciare tutto daccapo e, soprattutto dopo l’incendio alla sua galleria d’arte, deve fare i conti con gli imprevisti che la vita regala. Nuovo appartamento, a NYC, nuovo lavoro e… nuovo fidanzato? Frances inizia una storia con il dolce Henry (James Lesure, Good Girls), ma a causa dei suoi trascorsi ha ancora qualche difficoltà a lasciarsi andare. Per Robert, invece, le cose corrono ad un ritmo inaspettato: la sua relazione con Jackie (Becki Newton, Ugly Betty), sua attuale compagna, si complica a causa di una difficile gravidanza, facendo nascere in lui nuovi interrogativi sul futuro. Sarà pronto a ricominciare tutto con una nuova famiglia?

Anche Dallas (Talia Balsam, Mad Men, Homeland) e Diane (Molly Shannon, Will & Grace, Saturday Night Live), le amiche di Frances, hanno i loro bei guai da risolvere. Nick (Homeland, Lady Bird, The Post), marito di Diane, è in carcere per crimini finanziari, mentre lei cerca di destreggiarsi tra un lavoro in un negozio di lusso e le vicissitudini delle amiche. Dallas, invece, ha non poche difficoltà nel “lasciar andare” il figlio al college.

Creata da Sharon Horgan (creatrice e protagonista di Catastrophe), DIVORCE è prodotta da Alison Benson, Aaron Kaplan, Sarah Jessica Parker e Liz Tuccillo (Sex and the City) che qui ricopre il ruolo di showrunner. Tutta al femminile la regia di quest’ultima stagione: Ryan Case (Modern Family), Shira Piven (Sweetbitter), So Young Kim (Room 104) e Rachel Lee Goldenberg (Teachers) sono le registe che si alternano al timone dei sei episodi che la compongono.