Aspettando Riviera 2: la trama della prima stagione della serie TV

Dopo il successo della prima, torna, mercoledì tre luglio alle 21.15 su Sky Atlantic, la seconda stagione di «Riviera»: imperdibile produzione originale Sky, che, sullo sfondo mozzafiato della Francia del sud, racconta gli intrighi e gli scandali dell’opulentissima - oltre che glamour - élite della Costa Azzurra.



Creata dal dal regista e sceneggiatore premio Oscar Neil Jordan (dietro produzioni quali «La moglie del soldato» e «Intervista col vampiro»), la serie può contare su un importante cast internazionale guidato da Julia Stiles, nota soprattutto per i ruoli di Sara in«Save the Last Dance» e di Nicky Parsons nella serie di film «Bourne».

Riviera: Episodio 1

In attesa dei nuovi episodi, però, torniamo un attimo indietro e vediamo che è successo nella prima stagione di «Riviera». La serie si apre con Georgina Clios (Julia Stiles), curatrice d'arte di successo, che fa un'offerta per un dipinto a New York, mentre il marito Constantine (Anthony LaPaglia), a capo della Clios Bank e tra le più potenti figure della Riviera, salta in aria assieme allo yacht su cui si trova, di proprietà di Ivan Litvinov, miliardario russo e trafficante d'armi. Di cosa si è trattato? Di un incidente o di un omicidio? La polizia propende per la prima ipotesi, mentre Georgina è convinta del contrario.

In ogni caso, a fare i conti con la tragedia, non c’è solo la donna, ma anche i figli che Constantine ha avuto dal suo primo matrimonio: Adam (Iwan Rheon), Christos (Dimitri Leonidas) e Adriana (Roxane Duran), e l’ex moglie Irina (Lena Olin), che utilizza la morte dell’uomo per riaffermare la sua posizione in la famiglia.

Riviera: Episodio 2

Successivamente Georgina, convinta appunto che l’esplosione dello yacht sia stata intenzionale, comincia a indagare per cercare di capire chi potrebbe avercela con il marito tanto da pensare di ucciderlo. Qui, scopre che l’Interpol sta indagando su di lui per riciclaggio di denaro e arte falsificazione. E se all’inizio rifiuta di credere nella criminalità del marito, quando apprende che questi era in contatto con Robert Carver, un suo vecchio amico che vende falsi e opere d'arte rubate, deve arrendersi all’evidenza e accettare che forse non conosceva così bene l’uomo che ha sposato.



Nel frattempo, nel tentativo di salvare la Clios Bank, che sta cadendo a pezzi dopo la morte di Constantine, Irina stringe un patto Jakob Negrescu, una figura di spicco nella malavita della Riviera, che, secondo l'ispettore della polizia Karim Delormes, potrebbe essere in qualche modo legato all'esplosione dello yacht.

Riviera: Episodio 3

Alla ricerca di risposte, la donna cerca di ricostruire i movimenti compiuti dal marito il giorno della sua morte. E, per riuscirci al meglio, convoca l’intera famiglia per interrogarne i componenti. Tra questi, quello che preoccupa di più è Christos, che non sembra in grado di accettare la morte del padre e finisce per gravitare nell'orbita di Negrescu.



Intanto, l’unica persona sopravvissuta all'esplosione dello yacht, conosciuta come "Elena", si sveglia.

Riviera: Episodio 4

Dopo la scoperta fatta nella stanza di sicurezza, Georgina va in cerca del collezionista d'arte di suo marito: Jon Brandeis, l’unico che, a questo punto, potrebbe conoscere la verità dietro di l'omicidio di Constantine.



Contemporaneamente, seguendo la scia omicida lasciata dalla misteriosa figura di "Elena", Delormes incontra una prostituta siriana, Fatima, che potrebbe essere in grado di aiutarlo a consegnare Negrescu alla giustizia.

Riviera: Episodio 5

Georgina individua Jon Brandeis, ma la sua identità non fa che aumentare le domande. Pertanto, sempre più frustrata, decide di sfruttare il sontuoso gala della Clios Foundation per interrogarlo.



Il party consente, inoltra, ad Adam di seguire finalmente le orme del padre e ad Adriana di intraprendere una relazione inaspettata.



Ma, a rovinare la festa, arriva la ragazza sopravvissuta all’esplosione: “Elena”, che si rivela essere non il suo nome ma, piuttosto, quello che sta cercando.

Riviera: Episodio 6

Dopo i fatti del gala, i Clios vengono interrogati dalla polizia. In quest’occasione, Georgina inizia a sospettare che Adam abbia qualche legame con l'assassino e sfrutta i sentimenti che il ragazzo prova per lei cercare di scoprire la verità.



Irina, dal canto suo, affronta finalmente la tossicodipendenza di Christos e si muove affinché il figlio ottenga tutto l'aiuto di cui ha bisogno.

Nel frattempo, Delormes scopre qualcosa tra i resti recuperato dall'esplosione dello yacht che potrebbe sbloccare il vero motivo per l'omicidio di Constantine.

Riviera: Episodio 7

Con la rete di Interpol che si avvicina a lei, Georgina giura a se stessa di riuscire a scoprire la verità e di mettere per sempre la parola fine alle indagini. Insieme a Robert, Georgina tenta dunque di mettere in piedi un piano per far risultare Brandeis come unico colpevole, ma c'è un problema: l'uomo non esiste.



Intanto Adriana e Sophie sono sempre più unite, Christos deve combattere contro i suoi demoni, Adam ha un segreto da custodire, mentre Irina fa una scioccante rivelazione a Negrescu.

Riviera: Episodio 8

Archiviata la minaccia dell’Interpol, sembra sia arrivato per i Clios il momento di tirare un sospiro di sollievo. La quiete, però, dura poco, fino a quando Georgina viene avvicinata da uno sconosciuto che le intima di consegnargli qualcosa di misterioso collegato al nome “Elena”.



Adriana, nel frattempo, scopre il segreto di Irina e finalmente tra madre e figlia le cose si fanno più chiare, mentre Christos, che aveva iniziato a stare molto meglio, viene scosso da una nuova relazione.

Riviera: Episodio 9

Mentre Georgina e Robert sono alla ricerca della misteriosa chiave per sbloccare il mistero che si cela dietro il nome “Elena”, Christos viene rapito.



A questo punto il personaggio di Julia Stiles e quello di Lena Olin devono mettere da parte i loro problemi per cercare di salvarlo. Ma non sarà semplice, anzi: per fare in modo che non gli succeda nulla, Georgina dovrà, infatti, oltrepassare una linea, e non potrà più tornare indietro.

Riviera: Episodio 10

La morte improvvisa di una persona vicina a lei spinge al limite Georgina, che ormai ha un unico obiettivo: agire prima che qualcuno della famiglia venga fatto fuori.



I Clios si rinchiudono così nella villa in Riviera, sotto la protezione di Negrescu. E mentre Georgina deve affrontare il pericolo, Irina è costretta a prendere una decisione molto difficile. Fino a che un messaggio dal passato cambierà definitivamente le carte in tavola…