Il caso editoriale del 2012 diventa una serie televisiva. E arriva in esclusiva su Sky Atlantic a partire da mercoledì 20 marzo, disponibile anche on demand. Manca, insomma, sempre meno alla messa in onda dei dieci episodi di «La verità sul caso Harry Quebert», suddivisi in cinque settimane (due puntate alla volta) e tratti dall’omonimo romanzo di Joel Dicker. Con protagonista assoluto il bel Patrick Dempsey, noto al grande pubblico per il ruolo dell’affascinante Derek Sheperd di «Grey’s Anatomy».

La verità sul caso Harry Quebert: la trama

Diretto da Jean-Jacques Annaud, regista di pellicole di culto come «Il nome della Rosa» e «Sette anni in Tibet», il telefilm racconta la storia di Harry Quebert (un Patrick Dempsey invecchiato ad hoc), rispettato scrittore e professore universitario, che, a seguito del ritrovamento di un cadavere nella sua proprietà, viene indagato per omicidio. La situazione diventa poi ancora più pesante quando si scopre che il corpo in questione è quello della 15enne Nola Kellergan (interpretata da Kristine Froseth, tra i protagonisti di «Sierra Burgess è una sfigata»), scomparsa circa 30 anni prima in circostanze misteriose, con cui Quebert aveva avuto una relazione.

La verità sul caso Harry Quebert: l’amicizia tra uomini

A cercare di aiutare il professore, che rischia, tra le altre cose, anche la pena di morte, il suo ex alunno Marcus Goldman (interpretato da Ben Schnetzer, tra i protagonisti di «Storia di una ladra di libri»), giovane scrittore recatosi dal proprio mentore per superare il classico blocco narrativo. Convinto dell’innocenza dell’insegnante, il ragazzo decide di scrivere un romanzo/inchiesta in sua difesa, accostandosi alle indagini della polizia con lo scopo di capire cos’è realmente successo 30 anni prima.

La verità sul caso Harry Quebert: il resto del cast

Oltre ai protagonisti sopracitati, del cast fanno parte anche Damon Wayans Jr (già apparso nelle serie «New Girl» ed «Happy Endings»), nei panni dell’agente Perry Gahalowood, Virginia Madsen (tra i protagonisti di «Sideways - In viaggio con Jack») che interpreta Tamara Quinn, proprietaria del locale nel quale lavorava Nola, e Matt Frewer (il Moloch di «Watchmen»), che ricopre il ruolo del Reverendo Kellergan, ambiguo padre della defunta Nola.