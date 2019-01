Un nuovo, inquietante omicidio, il primo di una serie di cruenti delitti, e una detective che deve ritrovare sé stessa: su Sky Atlantic torna Saga Noren, la protagonista di The Bridge - La serie originale , in onda con la quarta e ultima stagione. A due anni dal crudele finale della stagione 3, Saga, ufficialmente scagionata, può tornare a fare ciò che sa fare meglio di ogni altra cosa: indagare. A chiedere il suo aiuto è Henrik, che proprio a lei aveva affidato il compito di scoprire che fine avessero fatto la moglie e le figlie. Non perdere il primo e il secondo episodio, in onda martedì 22 gennaio alle 21.15

The Bridge - La serie originale, stagione 4, episodio 1 Sono passati quasi due anni dall'ultimo episodio della stagione 3. Sull'isola di Pepparholm, una lingua di terra su cui poggia una seria di piloni a sostegno del Ponte di Øresund, viene ritrovato il cadavere di una donna. La sua identità viene svelata praticamente subito: si tratta di Margarethe Thormond, Direttore Generale dell'Immigration Service danese, l'ufficio responsabile della gestione del flusso migratorio e degli immigrati già presenti sul territorio. Una figura controversa, specialmente dopo uno scandalo riguardante la decisione di avallare alcune deportazioni. Ovviamente si tratta di una situazione molto delicata. A prendere in carico il caso è la polizia danese. Henrik Sabroe comincia dunque a indagare insieme al suo partner, Jonas Mandrup. Nonostante sia passato così tanto tempo, Henrik sente la mancanza di Saga al suo fianco. Saga, infatti, si trova in carcere per il presunto omicidio della madre. A conoscenza della delicata situazione della sua ex collega svedese, Henrik va a trovarla ogni volta che può. Dopo aver saputo del ritrovamento del corpo di Thormond, Saga ovviamente va subito in "modalità detective", ma Henrik non può accettare il suo aiuto: non fa più parte delle forze di polizia svedesi. Il problema è che il suo aiuto potrebbe far avanzare di molto le indagini. Per non parlare della scomparsa della moglie e delle figlie di Sabroe, un mistero su cui solo una mente come quella di Saga è in grado di svelare...

Henrik e Jonas, il suo nuovo partner, indagano sul brutale omicidio di Margrethe Thormod's. I principali sospettati per ora sono due: il leader di un gruppo riconducibile agli ambienti della sinistra radicale, gruppo conosciuto col nome di Red October, Ottobre Rosso, e un richiedente asilo improvvisamente sparito dal radar dopo aver vista rifiutata la sua richiesta, un certo Taariq. Il marito di Margrethe Thormond, Niels, è distrutto dal dolore ed è sicuro di una cosa: la polizia non sta facendo abbastanza per trovare il killer di sua moglie. Saga è all'ospedale. Le arriva però una bella notizia: grazie a una revisione del processo che l'ha condannata, ora è di nuovo libera. Soprattutto, è stato accertato che non è stata lei a uccidere sua madre. Il suo unico desiderio è quello di tornare a lavorare, ed Henrik non perde tempo. Dopo alcune iniziali resistenze, Lillian alla fine dà il suo consenso: Saga fa ufficialmente di nuovo parte della polizia di Malmo. La situazione però peggiora in breve tempo. Viene infatti ritrovata un'altra vittima, questa volta in territorio svedese. Le connessioni col gruppo Red October e con l'assassinio di Margrete Thormond sono evidenti. Henrik, intanto, non riesce a smettere di pensare a sua moglie e alle sue figlie: riuscirà mai a voltare pagina? Saga gli ha promesso che farà quanto in suo potere per scoprire cos'è successo, così si mette alla ricerca di nuove informazioni e di nuove piste da seguire.