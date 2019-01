Nonostante il contratto in scadenza, l'interprete della dottoressa Meredith Grey , protagonista del fortunatissimo medical drama, rinnova la sua intenzione di non andarsene dallo show

Dopo aver firmato un contratto da 20 milioni di dollari a episodio per la 15esima (attualmente in onda) e la (futura) 16esima stagione, Ellen Pompeo ha deciso di tenersi ben stretto il camice della dottoressa Meredith Grey, protagonista del fortunatissimo medical drama «Grey’s Anatomy». «Mi dico sempre che sono pronta a fare altro e a interrompere prima che gli ascolti scendano, ma gli ascolti non scendono mai!» ha raccontato divertita l’attrice in un’intervista, poco prima della messa in onda dei nuovi episodi della serie. «Cioè, scendono un po’, ma il fatto che riusciamo a mantenere il nostro titolo di serie numero uno della ABC è incredibile».

La richiesta di tre episodi extra

L’incredibile successo del telefilm è risultato ancora più evidente qualche giorno fa, quando, da parte della rete, è arrivata la richiesta di tre episodi aggiuntivi. Questi porteranno «Grey’s Anatomy 15» a un totale di ben 25 puntate: il secondo numero più alto di sempre per la serie, al pari della terza stagione. Meglio di questa aveva fatto soltanto la seconda (del 2005, segnata dall’ingresso nel cast di Kate Walsh nel ruolo della dottoressa Addison Montgomery, ex moglie del Dottor Stranamore AKA Patrick Dempsey), composta in totale di 27 episodi.

L’approdo nel Guinness dei primati

In questo modo, la serie arriverà a raggiungere le 342 puntate ed entrerà così di diritto nel Guinness dei primati, diventando il medical drama più lungo nella storia della televisione. Un titolo che, a oggi, appartiene a «E.R. - Medici in prima linea» (iconica serie in onda sulla NBC dal 1994 al 2009, che annovera tra gli storici protagonisti George Clooney, Noah Wyle e Juliana Margulies) e di cui Meredith Grey e compagni si approprieranno la prossima primavera.

Un ottimo posto in cui lavorare

«È molto bello avere questo tipo di riscontro e partecipare a uno spettacolo di successo in questo panorama» ha aggiunto Pompeo, che interpreta il ruolo della bella dottoressa Grey dal lontano 2005, specificando che il set della serie è un ottimo posto in cui lavorare. «Mi piace la mia condizione qui. Per quanto l’idea di qualcosa di nuovo mi alletti. Ho, però, tre bambini, non voglio trascorrere i prossimi anni in giro per il mondo, allontanarmi e vivere sempre in hotel. Inoltre, finché la rete e gli studios continueranno a incentivarmi e a farmi offerte a cui non posso dire di no... Beh, io resto».