Save Me, alla scoperta della serie con Lennie James

E' tempo di andare alla scoperta di Save Me , la nuova produzione Sky con Lennie James, in onda su Sky Atlantic da venerdì 28 settembre alle 21.15. Una ragazzina scomparsa nel nulla, una madre disperata, un padre che non è mai stato presente ma che farà di tutto pur di ritrovarla: continua a leggere, guarda il video e scopri di più

Andrà in onda su Sky Atlantic il venerdì sera a partire dal 28 settembre Save Me , una nuova produzione targata Sky UK. Protagonista della serie è Nelson "Nelly" Rowe (Lennie James), disoccupato squattrinato di mezza età che si arrangia come può, un "lavoretto" dietro l'altro. E una donna dietro l'altra, perché Nelly è anche un donnaiolo incallito.

La sua esistenza, però, subisce uno scossone quando Jody (Indeyarna Donaldson-Holness), la figlia tredicenne che non ha mai conosciuto, sparisce nel nulla dopo aver lasciato un videomessaggio in cui sostiene di doversi incontrare con suo padre, cioè proprio con lui. Peccato che Nelly non abbia mai incontrato Jody.

La sparizione della ragazzina smuove qualcosa dentro di lui, e, soprattutto, lo fa riavvicinare a Claire (Suranne Jones), sua ex fiamma e madre di Jody, che non vede e non sente da almeno un decennio. Ad aiutare Nelly ci saranno i suoi amici Fabio "Melon" Melonzola (Stephen Graham), esperto di informatica ed ex galeotto, e Tam (Jason Flemyng), appassionato di crossdressing e barista in un night club, e la sua amica Stace (Susan Lynch), proprietaria del pub in cui tutti si ritrovano.

