1994: al via le riprese della serie, Miriam Leone e Guido Caprino sul set

Il 24 luglio è stato ufficialmente battuto il primo ciak delle riprese di 1994 , terzo capitolo della serie dopo 1992 e 1993, una produzione originale Sky e Wildside, in onda prossimamente su Sky Atlantic. Ritroveremo dunque Stefano Accorsi (che interpreta Leonardo Notte), Miriam Leone (che interpreta Veronica Castello), Guido Caprino (che interpreta Pietro Bosco), e Antonio Gerardi (che interpreta Antonio di Pietro) nei panni dei loro personaggi, ma intanto ecco i video-saluti dal set di Leone e Caprino : continua a leggere e guarda i video

Dopo quella di Gomorra 4, ecco rimettersi in moto un’altra macchina produttiva, quella di 1994. Martedì 24 luglio sono infatti iniziate ufficialmente le riprese del terzo capitolo della serie, una produzione originale Sky e Wildside, in onda prossimamente su Sky Atlantic. In occasione del ritorno sul set, Miriam Leone (Veronica Castello) e Guido Caprino (Pietro Bosco) – che rivedremo nei nuovi episodi insieme a Stefano Accorsi (Leonardo Notte) e ad Antonio Gerardi (Antonio di Pietro) – hanno girato dei video-saluti. Ecco quello di Miriam Leone, che ci porta dietro le quinte:

Dal suo camerino, Miriam Leone annuncia di essere tornata a indossare ufficialmente i panni del suo personaggio, l’ambiziosa showgirl Veronica Castello, e ci mostra alcuni costumi di scena piuttosto sobri ed eleganti (per l’epoca, ovviamente!!). Se vi state chiedendo il motivo di questo cambio di look, vi ricordiamo che, nell’ultimo episodio di 1993, Veronica decide di partecipare ai provini per entrare a far parte di una nuova forza politica emergente. E convince praticamente tutti al primo colpo. Dunque in 1994 la vedremo di nuovo esibirsi, ma questa volta su un palcoscenico ben diverso? Le carte in regola per farcela in politica secondo noi la scaltra e bellissima soubrette le ha tutte, dunque potrebbe essere…

Qui sotto trovate invece il video-saluto di Guido Caprino (che recentemente abbiamo apprezzato nella serie di Ammaniti Il Miracolo), che si è divertito a sperimentare nuovi formati social, a interpretare, a creare!

Anche Guido, che nella serie è il combattivo e impetuoso Pietro Bosco, ci saluta dal suo camerino, ma, a differenza di Miriam, non ci dice proprio nulla, riserbo totale! Come ben ricorderanno i fan della serie, Bosco alla fine di 1993 ha tradito il suo mentore per entrare nelle grazie del segretario del partito di cui fa parte: sarà stata la scelta giusta, oppure se ne pentirà molto presto? Soprattutto: a cosa mira esattamente Pietro? Per scoprirlo dovremo aspettare 1994, in onda prossimamente su Sky Atlantic.