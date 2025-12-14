Viaggio nella storica scuola fondata nel 1974 da Piero Farulli per scoprire i tanti progetti che la vedono protagonista con l’Orchestra Giovanile Italiana: IMPACT, il Festival Mousikè e il ritorno delle grandi bacchette. Tutto è iniziato da un concetto innovativo. “Si pensava sempre e solo a fare la lezione individuale per formare solisti. Qui è esattamente il contrario. Si parte dall’idea che tutti insieme possiamo fare qualcosa di bello” spiega a Sky Tg24 il pianista e insegnante Andrea Lucchesini