Sanremo 2019: il red carpet della vigilia

La 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana è alle porte e, come ogni anno, il red carpet è stato inaugurato dalla sfilata dei 24 cantanti in gara che hanno posato per i fotografi e i fan. La città dei fiori si è trasformata in uno show fatto di luci, coriandoli e applausi di adoranti fan per i loro beniamini.A dare il via alla sfilata è stata Loredana Bertè, seguita a ruota da Patty Pravo e Briga, Francesco Renga, Nino D'Angelo e Livio Cori, Il Volo, Nek, Zen Circus, Arisa con un cappotto bon ton verde pastello, Daniele Silvestri, Federica Carta e Shade, Ultimo, Paola Turci, Boomdabash, Simone Cristicchi, Motta, Achille Lauro, Negrita, Ex Otago, Anna Tatangelo, Einar, Ghemon, Irama, Enrico Nigiotti e Mahmood.