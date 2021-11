Raphael Gualazzi compie 40 anni: le sue 8 canzoni più famose

Dal Jazz al Festival di Sanremo

Raphael Gualazzi a Sanremo con Carioca. FOTO

La sua musica nasce dalla fusione della tecnica ragtime degli inizi del Novecento con blues, soul e jazz nella sua forma più tradizionale. Rielabora e attualizza le sonorità del pre jazz attraverso le influenze più innovative di artisti eclettici come Jamiroquai e Ben Harper. Partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo nel 2011 con Follia d’amore, che gli regala la vittoria nella categoria Giovani. Nello stesso anno ottiene il secondo posto all’Eurovision Song Contest. Sanremo è un palco che lo richiama più volte: si presenta nel 2013 con Sai (ci basta un sogno), classificandosi al quinto posto, e arriva secondo nel 2014 con Liberi o no, in collaborazione con The Bloody Beetroots. Torna infine all’Ariston nella 70° edizione con Carioca. Nell'ottobre del 2019 viene insignito del prestigioso Premio Bertoli "A muso duro" per la capacità di affrontare il suo percorso artistico in modo intellettualmente indipendente.