Maria Rita Viaggi è deceduta all'età di 69 anni nella sua di Grosseto a causa di un improvviso malore. L'annunciatrice era tornata a vivere nella sua città natale, dopo aver vissuto e lavorato a Roma per molti anni. A trovarla priva di sensi è stato il marito, Nonostante il tempestivo intervento della Croce Rossa, non c’è stato niente da fare

La carriera

Nata a Grosseto, il 12 novembre del 1954, Maria Rita Viaggi ha iniziato la sua carriera come attrice a Roma i per poi approdare in qualità di annunciatrice televisiva presso l'emittente locale romana GBR. Successivamente era passata in Rai per diventare una delle “Signorine Buonasera". Oltre agli annunci, ha condotto il meteo del TG1 fino al 21 settembre 2003, quando le storiche “Signorine buonasera" furono sostituite da sei nuove ragazze. Esperta di teologia e di storia, Viaggi aveva inciso anche tre dischi a carattere religioso.