Ian Curtis e i Joy Division, in soli due anni e mezzo di attività, sono riusciti a entrare nella storia della musica influenzando ancora oggi lo stile di vari artisti internazionali. Ma per descrivere la carriera della band si deve partire dall’atmosfera di fine anni ’70 britannica. Il racconto di cosa sono stati i Joy Division è breve e intenso con una triste conclusione: il suicidio di Curtis, voce del gruppo, a soli 23 anni il 18 maggio 1980. La band stava assaporando il successo del loro primo album “Unknown Pleasures” ed era in partenza per il primo tour americano. In occasione dei 40 anni dalla morte del cantante è stato organizzato un evento in streaming con protagonisti il chitarrista Bernard Sumner e il batterista Stephen Morris. Ospite di “Moving Through the Silence: Celebrating the Life&Legacy of Ian Curtis” è anche Brandon Flowers dei The Killers che spiegherà l’influenza di Curtis nella sua musica.

Per comprendere quanto la band abbia cambiato le regole e preparato il terreno alle generazioni future si deve partire dalla Manchester di metà anni ’70 in piena scena punk. Il concerto dei Sex Pistols alla Lesser Free Trade Hall nel 1976 è stata la molla che ha dato vita ai Joy Division. Ad assistere alla performance ci sono Bernard Sumner, Peter Hook e Terry Mason, amici e compagni di scuola alla Salford Grammar School, che dopo l’evento decidono di formare un gruppo, gli Stiff Kittens, che a fine 1976 si esibisce all’Electric Circus. Nel 1977 i tre vengono contattati dal cantante Ian Curtis, la band cambia nome in Warsaw e perde Mason che lascia il posto alla batteria a Tony Tabac. I quattro iniziano a esibirsi come spalla dei Buzzcocks e nel 1977 i Warsaw entrano per la prima volta in una sala di registrazione. Ancora una volta il batterista viene sostituito, prima con Steve Brotherdale al posto di Tabac e poi con Stephen Morris.

Joy Division: in arrivo la ristampa per i 40 anni di "Closer"

I Joy Division

approfondimento

Musica, le migliori 10 canzoni degli anni '80 secondo Pitchfork

Nel dicembre del 1977 i Warsaw, con la formazione Curtis, Sumner, Hook e Morris, debuttano con l’EP “An Ideal for Living” con il quale la band inizia a raggiungere una certa popolarità. L’anno successivo, per non essere confusi con i Warsaw Pakt, un gruppo londinese, avviene il cambio di nome in Joy Division, scelto da Ian Curtis che in quel periodo stava leggendo “La casa delle bambole”, romanzo del 1955. Il nome prende spunto dalla sezione dei campi di concentramento nazisti nella quale si trovavano le prigioniere usate come schiave sessuali dagli ufficiali.

Unknown Pleasure



Per l’accordo tra i Joy Division e la Factory per la pubblicazione di un LP si deve però aspettare il 1979, quando la band produce “Unknown Pleasures”. Inizialmente considerato semplice post punk, il disco è uno dei migliori esempi musicali della new wave: il goth rock. L’album, dai suoni complessi, oltre al punk è influenzato dallo stile dei Doors, dei Black Sabbath e dei Velvet Underground. Ai toni baritonali e melodrammatici della voce di Curtis si uniscono una musica astratta e gelida e testi introspettivi. “Unknown Pleasures” viene accolto bene dalla critica e dal pubblico e per promuoverlo ulteriormente la band inizia un tour di supporto ai Buzzcocks che tocca varie città del Regno Unito e del Nord Europa. Il disco riesce a essere inserito nelle prime posizioni di varie classifiche redatte da riviste specialistiche di musica, mentre altri iniziano a considerare il gruppo la miglior band del 1980.