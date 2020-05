Joy Division: in arrivo la ristampa per i 40 anni di "Closer"

Sono passati 40 anni dall’uscita di una pietra miliare del post-punk britannico: “Closer”, secondo e ultimo album firmato Joy Division, verrà ripubblicato in una speciale riedizione per celebrare il suo anniversario. L’uscita del disco risale al 18 luglio 1980, esattamente due mesi dopo la morte per suicidio di Ian Curtis, frontman della band. La ristampa in vinile edizione limitata di “Closer” sarà sul mercato il 17 luglio 2020.

“Closer (40th Anniversary)”: la ristampa in vinile e i singoli 12”

Una buona notizia per tutti i fan dei Joy Division: in occasione del 40° anniversario di “Closer” uscirà una speciale edizione limitata dell’album. Si tratta di una ristampa in vinile trasparente 180g in uscita il prossimo 17 luglio e già disponibile in pre-order sul sito ufficiale dei New Order (band nata dalle ceneri dei Joy Division). Oltre all’LP, sempre il 17 luglio, verranno pubblicati anche i singoli 12” “Love Will Tear Us Apart”, “Transmission” e “Atmosphere” in vinile 180g, ognuno con il rispettivo artwork di copertina e b-side originale (“These Days”, “Novelty” e “She’s Lost Control”). “Closer” è stato registrato nel marzo 1980 ai Britannia Row Studios di Londra, con la produzione di Martin Hannett, e pubblicato il 18 luglio 1980 per Factory Records. Ai tempi il disco ha raggiunto la sesta posizione nella classifica UK e sempre nel 1980 è stato scelto da NME come “album dell’anno”. Di seguito riportiamo la tracklist dell’LP e dei singoli in ristampa, acquistabili anche insieme in uno speciale bundle realizzato per il quarantennale:

Closer LP

Side A

Atrocity Exhibition Isolation Passover Colony A Means To An End

Side B

Heart And Soul Twenty Four Hours The Eternal Decades

Transmission

Transmission Novelty

Love Will Tear Us Apart

Love Will Tear Us Apart These Days

Atmosphere

Atmosphere She’s Lost Control

18 maggio: un concerto in streaming per Ian Curtis

Il prossimo 18 maggio saranno passati esattamente 40 anni dal giorno della morte di Ian Curtis. Per ricordare il loro amico e compagno di band, Bernard Sumner e Stephen Morris hanno organizzato un live stream: “Moving Through the Silence: Celebrating The Life and Legacy of Ian Curtis”. L’evento si potrà seguire in diretta sul sito ufficiale di United We Stream, oppure sulla pagina Facebook della piattaforma. Allo streaming parteciperanno anche altri musicisti tra cui Brandon Flowers dei Killers, Elbow, Kodaline e tanti altri. Oltre a ricordare e celebrare Ian Curtis, l’evento raccoglierà fondi per organizzazioni benefiche del Regno Unito che si occupano di salute mentale come Manchester Mind, a cui andrà il 70% delle donazioni. La percentuale restante di fondi sarà devoluta al centro per la musicoterapia Nordoff Robbins e a The Greater Manchester Mayor's Charity. Sarà una serata speciale, di musica e ricordi per celebrare la vita e tutto ciò che Ian Curtis ci ha lasciato.