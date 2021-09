Guns N' Roses, 30 anni fa usciva Use Your Illusion: 9 cose da sapere

Il 17 settembre 1991 la band statunitense pubblicava uno dei più grandi lavori della storia del rock, due dischi usciti contemporaneamente con capolavori come November Rain, Don't Cry e la cover di Knockin’ On Heaven’s Door. Ecco qualche curiosità

Era il 17 settembre 1991 quando l'attesissimo Use Your Illusion dei Guns N’Roses arrivava nei negozi di musica. I due album, distinti come I e II, ma usciti contemporaneamente, erano di fatto il seguito del trionfale debutto con Appetite for Destruction e G N'R Lies. Fu subito boom di vendite: 500.000 copie in solo due ore. Si trattò di uno dei lavori simbolo del decennio, per una serie di motivi. Dalla track-list, alla popolarità della band in quel momento, fino alle polemiche. Ecco alcune curiosità:

Nell’album sono contenute anche le due cover Live And Let Die di Paul McCartney con i suoi Wings e Knockin’ On Heaven’s Door di Bob Dylan. Di quest'ultima, già dal 1987 il gruppo proponeva una propria versione nei loro concerti. Al momento della sua pubblicazione, il singolo raggiunse la seconda posizione nella classifica di vendita in Uk.

Quando i due album arrivarono nei negozi, ci furono diversi mega-store che si rifiutarono di venderli perché a loro dire eccessivamente carichi di parolacce e con una malcelata misoginia, ad esempio nei brani Back Off Bitch e You Ain’t The First.

La band chiese ad Alice Cooper di partecipare al brano The Garden per aiutare Axl Rose nell’interpretazione della canzone. Ecco perché Cooper è all’interno della traccia: accettò infatti l’invito.

Le copertine di Use Your Illusion I e Use Your Illusion II raffigurano alcuni dettagli del dipinto di Raffaello La scuola di Atene. Sono stati realizzati dall’artista estone-americano Mark Kostabi che ha utilizzato uno schema di colori giallo e rosso per il primo volume e il viola e il blu per il secondo.

Il brano più lungo



November Rain è la canzone più lunga di sempre con i suoi otto minuti e 57 secondi ed è entrata nella top ten della Billboard Hot 100, piazzandosi sul terzo gradino del podio.

Rabbia e anticonformismo

Nei brani Right Next Door To Hell, Perfect Crime, Garden Of Eden e The Garden la band prosegue il suo primordiale discorso street-rock veemente e furioso, energico e senza fronzoli. La vena polemica dei componenti de gruppo è particolarmente evidente nel testo di Get In The Ring e Shotgun Blues, che sono due veri e propri manifesti rock-punk di rabbia e anticonformismo.

Il successo di vendite

I due album ebbero un grande successo commerciale. Use Your Illusion II fu quello che ottenne maggiori vendite. Raggiunse il primo posto della classifica Billboard 200 con 700mila copie vendute durante la settimana di debutto, sopra Use Your Illusion I in seconda posizione con 685mila. Negli Stati Uniti entrambi gli album furono premiati con 7 dischi di platino.