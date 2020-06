Alfa esce con il video di Testa tra le nuvole pt.2. L’intervista

Alfa esce con il video del brano Testa tra le nuvole pt.2 che conta ad oggi oltre 13 milioni di visualizzazioni su YouTube. Gli abbiamo chiesto di lui e del video, uno dei primi Vertical Video in Italia, che racconta una storia d’amore dal punto di vista di un telefono. L’intervista

Classe 2000, Andrea De Filippi in arte Alfa, esce con il video del brano Testa tra le nuvole pt.2 che anticipa il nuovo album di inediti. Così dopo un periodo di dubbi e insicurezze, il cantante genovese torna con un pezzo che racconta la notte più bella della sua vita: un amore impossibile risuona su note pop accompagnate da un allegro fischiettio che riporta a uno stato di spensieratezza.

Il brano è al centro di una challenge dedicata su TikTok, la prima del cantante lanciata a livello internazionale sulla piattaforma. L’invito rivolto alla community è quello di scambiarsi uno dei gesti più belli, il bacio: nella sua semplice immediatezza, racchiude un mondo di innumerevoli e forti valori affettivi, capaci di unire superando ostacoli e distanze. Spazio alla creatività quindi, e a tutte le forme di baci: sussurrati, di amicizia, d’amore, dati al volo o numerosi, mandati via messaggio o in una videochiamata, tutti condivisi con l’hashtag #KissAway.

Nonostante la giovane età, Alfa in meno di un anno ha totalizzato più di 41 milioni di views su YouTube e più di 96 milioni di streams su Spotify. Grazie al suo stile musicale che oscilla tra il pop, il rap e l’indie e la creatività che usa nei suoi video, il cantante ha “raggiunto” numerosi big. Persino il rapper americano Macklemore lo ha condiviso nelle sue storie Instagram.

Gli abbiamo chiesto di lui e del suo ultimo video che conta ad oggi oltre 13 milioni di visualizzazioni su YouTube, ed è uno dei primi vertical video in Italia, realizzato senza telecamere che racconta una storia d’amore dal punto di vista di un telefono.

Mi parli del brano Testa tra le nuvole pt.2.

Primo singolo scritto da me che fa parte di un disco che uscirà a fine estate. Si chiama parte 2 perché esattamente un anno fa è uscita la parte uno, ma ci tengo a precisare che non è stata una cosa organizzata. Questo pezzo ha bisogno di leggerezza perché è un po’ una valvola di sfogo dopo un periodo che definirei “così così”.

Ce ne vuole parlare?

Questo brano è venuto fuori in un momento della mia vita in cui le domande erano tante: cosa voglio dalla mia vita? Come è cambiato il mio rapporto con la musica?

Un periodo personale che ha dovuto fare i conti anche con l’attuale emergenza sanitaria.

Si esatto, l’emergenza ne ha fatto parte bloccando il tour che era una delle cose più belle che stavo vivendo.

Quanta importanza hanno i video musicali delle sue canzoni?

Con il mio amico regista diamo sempre molta importanza ai video musicali, per noi devono essere un po’ dei lavori d’arte a sé. In questo rispecchio un po’ la mia generazione che è solita guardare i video su MTV.

Il video di Testa tra le nuvole pt.2. nasce da una challenge dedicata su TikTok.

Si abbiamo creato questa challenge in più di venti nazioni chiedendo agli utenti di TikTok di mandarci i video dei loro baci. Un bacio al migliore amico, allo scudetto della squadra del cuore, a qualunque cosa o persona veramente importante per chi ci mandava il video. E poi abbiamo unito più di venticinquemila clip per 25 ore di video realizzando il video musicale più lungo del mondo. Almeno fino a questo momento.

Che ruolo ha per lei il web?

È stato il mio mezzo per emergere ed è tutt’ora il mezzo con cui comunico di più. È un alternativa a canali di informazione come radio e televisione. Ha sicuramente i suoi pro e i suoi contro, ti permette di emergere più velocemente e al tempo stesso ti può rendere una meteora da un momento all’altro. Spero di riuscire a superare presto i confini del web.

A quale pubblico si rivolgono le sue canzoni?

Parlo per lo più a ragazzi della mia età anche se ai concerti, nelle 4 date che sono riuscito a fare prima della pandemia, ho visto davvero gente di tutte le età. E questo mi ha fatto davvero molto piacere.

Le sue canzoni conquistano anche molti artisti. Che tipo di commenti ha ricevuto fino ad ora?

Sono stati in molti ad apprezzare il mio lavoro e di solito, quando questo accade, cerco di conoscerli meglio perché passare da idoli a “colleghi” è sempre una bella botta emotiva. Ho legato molto con Noemi e J- Ax per esempio.

Sono in programma collaborazioni con questi artisti?

Forse qualche collaborazione nel disco ci sarà, non lo so ancora, ci devo pensare. La verità è che sono una persona molto gelosa del proprio lavoro, tendo sempre a fare tutto da solo.

Come sarà la sua estate?

Spero di riuscire a fare una bella vacanza, magari in Sardegna e poi mi auguro di scrivere ancora tanta musica.