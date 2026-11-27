I grandi prodigi del passato rivivono sul palco grazie al talento e alle sorprendenti capacità mnemoniche di Vanni De Luca. Un viaggio nel tempo indietro di un secolo, in un’epoca in cui performer dalle abilità fuori del comune incantavano il pubblico di tutto il mondo. Un palcoscenico di inizio ‘900 che richiama l’immaginario del vaudeville e del varietà, in cui il teatro è il luogo privilegiato dello stupore, abitato da calcolatori umani e acrobati della mente di ogni genere. A dieci anni dal debutto, in una versione completamente rinnovata e mai vista prima, torna nei teatri italiani Prodigi, il nuovo spettacolo di Vanni De Luca. Le prossime date saranno a Gallarate (Teatro Condominio il 27 novembre alle ore 20,30), Alba (28 novembre), Ferrara (2 dicembre) e Belluno (5 dicembre) per poi chiudere il 7 dicembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Un one man show in cui viene riportata alla luce l’eredità dimenticata di sei storie incredibili: dal calcolatore umano Giacomo Inaudi al genio degli scacchi George Koltanowski, passando per il prodigio del pianoforte Blind Tom, capace riprodurre perfettamente qualsiasi melodia dopo averla ascoltata una sola volta senza aver mai studiato musica. Rivive sul palco anche il “calendario umano” Datas, in grado di ricordare a memoria la data di qualsiasi avvenimento storico; e Thea Alba, nota come “la donna dai dieci cervelli”, capace di scrivere contemporaneamente con mani, piedi e bocca parole diverse.

Un susseguirsi di colpi di scena fino a Le Meraviglie Multiple, un omaggio al multitasker Harry Kahne in cui Vanni risolve un cubo di Rubik, esegue complessi calcoli matematici e recita a memoria un canto della Divina Commedia scelto liberamente dal pubblico. Tutto nello stesso momento. È il trionfo del multitasking umano, un uomo solo contro tutti, nessun attrezzo, solo una mente. Una mente che compie… prodigi, appunto!