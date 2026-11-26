Il cantante catanese ha annunciato sui social che dovrà sottoporsi a un piccolo intervento, restando a riposo per qualche giorno. Per questo i concerti di Genova, Sassari e Cagliari sono stati spostati a gennaio 2027, mentre la data di Guadalajara, in Messico, è stata cancellata. Per ora resta confermato l'appuntamento del 10 dicembre a Padova
Uno stop non previsto, per Mario Biondi. Il cantante, 55 anni, ha raccontato ai fan di avere un problema di salute con cui ha cercato di convivere per un po', ma che ora non può più rimandare. Lo ha fatto con un video su Instagram, con un tono sereno e a tratti ironico, ma anche con un po' di dispiacere per gli appuntamenti saltati. Non ha voluto spiegare di che tipo di problema si tratti, ma ha assicurato che servirà solo un piccolo intervento seguito da qualche giorno di riposo.
Mario Biondi, il messaggio ai fan
Nel video l'artista ha usato una battuta per spiegare la situazione: "Si dice che a una certa età sia necessario fare qualche tagliando e, a quanto pare, è arrivato anche il mio momento". Poi ha raccontato di aver scoperto il problema da qualche tempo: "Ho tentato di conviverci almeno fino alla fine di quest'anno e del ventennale". Il suo obiettivo era arrivare in fondo alle celebrazioni per i vent'anni di carriera senza fermarsi, ma alla fine ha dovuto cambiare programma. "È arrivato il momento di fermarmi", ha detto. Biondi ha poi chiuso il messaggio ringraziando il pubblico: "Vi abbraccio forte e vi ringrazio di cuore per l'affetto e la comprensione. A prestissimo!".
Le nuove date dei concerti e i rimborsi
Lo stop di Mario Biondi riguarda i prossimi tre concerti italiani in calendario, che sono stati rinviati e non cancellati. Il concerto di Genova si terrà il 20 gennaio 2027, quello di Sassari il 22 gennaio e quello di Cagliari il giorno dopo, il 23 gennaio. I biglietti già comprati restano validi per le nuove date. Chi non potrà esserci può chiedere il rimborso entro il 25 dicembre 2026, rivolgendosi al circuito dove ha acquistato il biglietto. Salta invece il concerto previsto a Guadalajara, in Messico, per il quale al momento non c'è una nuova data. Biondi si è detto dispiaciuto e ha espresso la speranza di poter cantare presto davanti al pubblico messicano. Resta in programma, per ora, il concerto del 10 dicembre al Gran Teatro Geox di Padova.
Vent'anni di carriera tra soul e jazz
Mario Biondi, all'anagrafe Mario Ranno, è nato a Catania nel 1971 ed è figlio del cantante Stefano Biondi, da cui ha preso il nome d'arte. La musica è stata la sua passione fin da ragazzo, ma il successo è arrivato nel 2006 con This Is What You Are, un brano che ha fatto il giro del mondo, tratto dall'album Handful of Soul. Da allora è diventato una delle voci più riconoscibili del soul e del jazz italiano, grazie al suo timbro profondo e caldo, e ha collaborato con artisti italiani e internazionali. Nel 2018 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Rivederti. Quest'anno ha festeggiato i vent'anni dal grande successo con un tour speciale, che ora dovrà fermarsi per qualche settimana.