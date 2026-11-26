Il cantante catanese ha annunciato sui social che dovrà sottoporsi a un piccolo intervento, restando a riposo per qualche giorno. Per questo i concerti di Genova, Sassari e Cagliari sono stati spostati a gennaio 2027, mentre la data di Guadalajara, in Messico, è stata cancellata. Per ora resta confermato l'appuntamento del 10 dicembre a Padova

Uno stop non previsto, per Mario Biondi. Il cantante, 55 anni, ha raccontato ai fan di avere un problema di salute con cui ha cercato di convivere per un po', ma che ora non può più rimandare. Lo ha fatto con un video su Instagram, con un tono sereno e a tratti ironico, ma anche con un po' di dispiacere per gli appuntamenti saltati. Non ha voluto spiegare di che tipo di problema si tratti, ma ha assicurato che servirà solo un piccolo intervento seguito da qualche giorno di riposo.

Mario Biondi, il messaggio ai fan

Nel video l'artista ha usato una battuta per spiegare la situazione: "Si dice che a una certa età sia necessario fare qualche tagliando e, a quanto pare, è arrivato anche il mio momento". Poi ha raccontato di aver scoperto il problema da qualche tempo: "Ho tentato di conviverci almeno fino alla fine di quest'anno e del ventennale". Il suo obiettivo era arrivare in fondo alle celebrazioni per i vent'anni di carriera senza fermarsi, ma alla fine ha dovuto cambiare programma. "È arrivato il momento di fermarmi", ha detto. Biondi ha poi chiuso il messaggio ringraziando il pubblico: "Vi abbraccio forte e vi ringrazio di cuore per l'affetto e la comprensione. A prestissimo!".