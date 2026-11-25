Gli Stray Kids tornano con nuova musica e lo fanno guardando ancora una volta al mercato giapponese. Il gruppo sudcoreano ha pubblicato il 25 novembre 2026 SUIATSU, il quarto mini-album in lingua giapponese della sua discografia, accompagnandolo con il videoclip ufficiale della title track. Sette brani che confermano la vocazione internazionale della formazione e che, soprattutto nella canzone che dà il titolo al progetto, intrecciano pop, hip-hop e sonorità rock.

Il disco arriva circa diciotto mesi dopo il precedente mini-album giapponese e contiene materiale originale realizzato appositamente per il mercato nipponico. A occuparsi della scrittura e della produzione di tutte le tracce sono Bang Chan, Changbin e Han, ovvero i tre componenti del gruppo riuniti sotto il nome di 3RACHA.