Stray Kids, Suiatsu è il nuovo mini-album giapponese tra rock, oscurità e record negli UsaMusica
Sette brani e un nuovo video dal forte impatto visivo per il gruppo sudcoreano, che arriva alla pubblicazione dopo il nono numero uno nella Billboard 200S
Gli Stray Kids tornano con nuova musica e lo fanno guardando ancora una volta al mercato giapponese. Il gruppo sudcoreano ha pubblicato il 25 novembre 2026 SUIATSU, il quarto mini-album in lingua giapponese della sua discografia, accompagnandolo con il videoclip ufficiale della title track. Sette brani che confermano la vocazione internazionale della formazione e che, soprattutto nella canzone che dà il titolo al progetto, intrecciano pop, hip-hop e sonorità rock.
Il disco arriva circa diciotto mesi dopo il precedente mini-album giapponese e contiene materiale originale realizzato appositamente per il mercato nipponico. A occuparsi della scrittura e della produzione di tutte le tracce sono Bang Chan, Changbin e Han, ovvero i tre componenti del gruppo riuniti sotto il nome di 3RACHA.
SUIATSU, il viaggio dalle profondità verso la luce
La title track di SUIATSU si distingue per il ruolo centrale di chitarra e basso e per una struttura musicale caratterizzata da cambi di sezione. Anche il concept segue una direzione più cupa rispetto a quella di un tradizionale brano pop celebrativo.
Al centro del testo c'è l'immagine di un pesce degli abissi che cerca di raggiungere la superficie dell'oceano. La pressione e l'oscurità delle profondità marine diventano metafore dell'ansia, del dolore e della difficoltà emotiva. Il percorso verso la luce, apparentemente associato alla libertà, nasconde però un ulteriore pericolo: man mano che la creatura risale, la pressione aumenta e la situazione diventa sempre più rischiosa.
È proprio questo contrasto tra buio e luce a definire l'atmosfera del brano, costruito intorno a un'idea di speranza tutt'altro che rassicurante.
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Un videoclip tra acqua, acrobazie e grandi coreografie
Il concept viene sviluppato anche nel videoclip ufficiale di SUIATSU (che potete guardare in fondo a questo articolo), girato in Corea del Sud nell'arco di due giorni. I membri degli Stray Kids sono protagonisti di sequenze fisicamente impegnative, con movimenti assistiti da cavi, arrampicate e cadute simulate.
Le immagini mostrano il gruppo sospeso in aria e impegnato a scalare imponenti formazioni rocciose. Alcuni movimenti della coreografia si ispirano inoltre al nuoto artistico, rafforzando il collegamento con l'immaginario acquatico del brano.
Il risultato è un video dall'impronta cinematografica, nel quale le grandi coreografie e le scene d'azione accompagnano l'atmosfera più oscura della canzone.
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Sette tracce prodotte da 3RACHA
Oltre alla title track, SUIATSU comprende TEMPLE, Lonely Night, LAST TAKE e Christmas Love (Party Version). Chiudono il progetto due reinterpretazioni del brano principale: SUIATSU (Deep Version) e SUIATSU (Boost Version).
Tutte e sette le canzoni vedono il coinvolgimento di Bang Chan, Changbin e Han nella scrittura e nella produzione. Il mini-album è stato inoltre pubblicato in diverse configurazioni fisiche sul mercato giapponese, comprese edizioni dedicate ai singoli componenti del gruppo.
Il nuovo capitolo dopo il record nella Billboard 200
L'uscita di SUIATSU arriva dopo un anno particolarmente importante per gli Stray Kids sul mercato statunitense. Nell'agosto 2026 il mini-album THIS & THAT ha debuttato direttamente al primo posto della Billboard 200, portando a nove il numero degli album del gruppo arrivati in vetta alla classifica americana.
Con questo risultato gli Stray Kids hanno raggiunto i Rolling Stones per numero di album al primo posto nella Billboard 200 tra i gruppi, alle spalle soltanto dei Beatles. THIS & THAT ha totalizzato 369 mila unità equivalenti nella prima settimana americana, di cui 357 mila derivanti dalle vendite tradizionali.
Numeri che appartengono al precedente progetto e non a SUIATSU, ma che raccontano la dimensione internazionale raggiunta dalla formazione mentre continua a sviluppare produzioni specifiche per il pubblico giapponese.
La tracklist di SUIATSU
Il quarto mini-album giapponese degli Stray Kids comprende sette brani: SUIATSU, TEMPLE, Lonely Night, LAST TAKE, Christmas Love (Party Version), SUIATSU (Deep Version) e SUIATSU (Boost Version).
Con SUIATSU, il gruppo aggiunge così un nuovo tassello alla propria discografia giapponese, combinando una produzione interna affidata a 3RACHA, un'impronta rock più marcata e un immaginario visivo costruito intorno alla lotta tra oscurità, pressione e desiderio di raggiungere la luce.
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