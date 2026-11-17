Milano Music Week, Stefano de Martino sul Festival di Sanremo 2027: "Niente co-conduttori"Musica
Il conduttore e direttore artistico annuncia che sarà solo alla guida del Festival: "Se va bene sarà merito di tutti, se va male sarà colpa mia e l'anno dopo non ci sarò". La 77ª edizione si chiamerà Sanremo 77 e tornerà la storica sigla di Pippo Caruso
Stefano De Martino affronterà il suo Festival di Sanremo, che ribattezza come Sanremo 77, senza co-conduttori. Sarà lui, dunque, a guidare in prima persona il Festival della canzone italiana, assumendosi anche la responsabilità dell'esito della manifestazione. È uno degli elementi emersi dall'incontro Aspettando Sanremo, che ha inaugurato la Milano Music Week alla Fabbrica del Vapore e durante il quale il conduttore e direttore artistico ha raccontato alcune delle scelte per la prossima edizione.
Una conduzione senza figure chiamate ad affiancarlo che riflette, nelle intenzioni di De Martino, la volontà di mettersi direttamente in gioco. "Io non ho paura perché non ho niente da perdere. Sono abbastanza giovane per imparare un nuovo mestiere", ha spiegato, prima di sintetizzare così il peso della responsabilità: "Se il Festival va bene sarà merito di tutti, se va male sarà colpa mia e l'anno dopo non ci sarò".
Sanremo 77, un nome per celebrare la storia del Festival
La prossima edizione del Festival si chiamerà Sanremo 77. De Martino ha spiegato di aver voluto dare maggiore rilievo al numero dell'edizione, sottolineando la lunga storia della manifestazione.
"Veniamo da anni in cui i Sanremo si sono sempre intitolati Sanremo 2025, 2026 e così via. Io ho voluto mettere un po' l'accento sull'edizione", ha spiegato. La 77ª edizione diventa così parte integrante del nome della manifestazione, anche per ricordare la longevità di uno degli appuntamenti più longevi del panorama mondiale.
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Torna la sigla di Pippo Caruso
Tra le novità legate a Sanremo 77 c'è anche il ritorno di un elemento fortemente legato alla storia della manifestazione. La sigla sarà infatti quella firmata da Pippo Caruso, Perché Sanremo è Sanremo, il celebre motivo associato ai Festival condotti da Pippo Baudo.
La musica tornerà così a risuonare all'Ariston, accompagnata dal caratteristico «Parappapa», riportando nella nuova edizione un frammento della memoria storica del Festival.
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De Martino: "Se va male sarà colpa mia"
De Martino ha quindi scelto di affrontare il suo debutto alla guida del Festival senza nascondere il rischio legato a un incarico di grande esposizione. "Io non ho paura perché non ho niente da perdere. Sono abbastanza giovane per imparare un nuovo mestiere", ha detto.
E sulla possibilità che il Festival non vada come previsto, ha aggiunto: "Se il Festival va bene sarà merito di tutti, se va male sarà colpa mia e l'anno dopo non ci sarò".
Una dichiarazione che riassume la sua impostazione: una conduzione senza co-conduttori e una responsabilità che De Martino dichiara di voler assumere direttamente, mentre Sanremo 77 si prepara a guardare alla propria storia anche attraverso il ritorno della storica sigla di Pippo Caruso.
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Giunta alla sua 75esima edizione, la kermesse è iniziata nel 1951 e conta nella sua storia 42 presentatori che hanno calcato il palco dell’Ariston. Amadeus, Mike Bongiorno e Pippo Baudo sono quelli che lo hanno guidato per più volte consecutive - cinque - ma è “Super Pippo” che detiene il record assoluto per numero di Festival condotti