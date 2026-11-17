Il conduttore e direttore artistico annuncia che sarà solo alla guida del Festival: "Se va bene sarà merito di tutti, se va male sarà colpa mia e l'anno dopo non ci sarò". La 77ª edizione si chiamerà Sanremo 77 e tornerà la storica sigla di Pippo Caruso

Stefano De Martino affronterà il suo Festival di Sanremo, che ribattezza come Sanremo 77, senza co-conduttori. Sarà lui, dunque, a guidare in prima persona il Festival della canzone italiana, assumendosi anche la responsabilità dell'esito della manifestazione. È uno degli elementi emersi dall'incontro Aspettando Sanremo, che ha inaugurato la Milano Music Week alla Fabbrica del Vapore e durante il quale il conduttore e direttore artistico ha raccontato alcune delle scelte per la prossima edizione.

Una conduzione senza figure chiamate ad affiancarlo che riflette, nelle intenzioni di De Martino, la volontà di mettersi direttamente in gioco. "Io non ho paura perché non ho niente da perdere. Sono abbastanza giovane per imparare un nuovo mestiere", ha spiegato, prima di sintetizzare così il peso della responsabilità: "Se il Festival va bene sarà merito di tutti, se va male sarà colpa mia e l'anno dopo non ci sarò".