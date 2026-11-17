Il regista statunitense, autore di alcuni dei video più famosi degli MGMT e tra i fondatori del collettivo Court 13, è morto a New York. Le cause della morte sono ancora in corso di accertamento

È morto a New York, a 43 anni, il regista e sceneggiatore Ray Tintori, firma di numerosi videoclip degli MGMT e degli Arcade Fire, all'opera anche sul film Re della terra selvaggia. L’Ufficio del medico legale di New York ha confermato la morte a diverse testate, ma la causa è ancora oggetto di indagine. Tintori era il compagno di Heidi Gardner, ex volto del Saturday Night Live.

Ray Tintori, dagli esordi a Court 13

Tintori è cresciuto nel cinema: il padre John Tintori è un montatore e regista, e nel 1997 ha co-diretto Chicago Cab con la moglie Mary Cybulski.

Dopo il liceo LaGuardia di Manhattan, dove si è diplomato nel 2001 in arti visive, ha studiato cinema alla Wesleyan University e si è laureato nel 2006. Ha esordito nel 2005 con il cortometraggio Jettison Your Loved Ones, seguito nel 2007 da Death to the Tinman. Quest’ultimo, presentato al Sundance Film Festival del 2007, ha vinto un premio per i cortometraggi.

Il suo nome resta legato a Court 13: Ray Tintori era tra i fondatori del collettivo che ha realizzato Re della terra selvaggia. Sul set, aveva diretto l’unità degli effetti speciali, in un film poi candidato a quattro Oscar. In quella produzione aveva curato anche gli Aurochs, le creature preistoriche del film, e più tardi aveva diretto l’unità degli effetti pratici di Approaching the Unknown. Nel 2009 Spike Jonze lo aveva scelto per portare al cinema il romanzo Light Boxes di Shane Jones, ma l’anno dopo il progetto era stato abbandonato.