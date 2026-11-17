Ispirato a una vicenda realmente accaduta a Indianapolis nel 1977, il film con Bill Skarsgård e Al Pacino, ricostruisce uno dei casi di cronaca più sorprendenti dell'epoca. Martedì 17 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K

Tre giorni destinati a tenere un'intera città con il fiato sospeso tra tensione, vendetta e una corsa contro il tempo. Arriva su Sky Cinema in prima TV IL FILO DEL RICATTO – DEAD MAN’S WIRE , l’intenso thriller diretto da Gus Van Sant con Bill Skarsgård e Al Pacino . Il film esordirà martedì 17 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno , in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K .

Al centro del film c’è un brillante Bill Skarsgård nei panni di Tony Kiritsis, un uomo convinto di essere stato tradito dalla società finanziaria a cui si era affidato e deciso ad ottenere giustizia con ogni mezzo. Il suo obiettivo è M.L. Hall, il presidente della società interpretato da Al Pacino , ma una volta arrivato nei suoi uffici si trova davanti il figlio Richard Hall, a cui presta il volto Dacre Montgomery . Ha inizio così il suo terribile sequestro destinato a tenere con il fiato sospeso un'intera città per tre giorni. Completa il cast Colman Domingo nel ruolo del conduttore radiofonico Fred Temple, una delle poche persone con cui Kiritsis è disposto a dialogare durante la crisi.

Guidato dallo sguardo attento di Gus Van Sant, il film non si limita ad essere un semplice thriller ma offre uno sguardo sulle dinamiche sociali, economiche e mediatiche dell'America degli anni Settanta. Ad aumentare l’atmosfera di inquietudine è il senso di abbandono di Tony Kiritsis da parte delle istituzioni e della società. Il risultato è quindi un’opera in grado di innescare una profonda riflessione sul confine sottile tra vittima e carnefice, facendo emergere una grande fragilità umana e l’importanza di essere ascoltati.

La SINOSSI

La mattina dell’8 febbraio 1977 Anthony G. “Tony” Kiritsis (Bill Skarsgård) entra nell’ufficio di M. L. Hall (Al Pacino), presidente della Meridian Mortgage Company e prende in ostaggio il figlio Richard (Dacre Montgomery). Tony gli punta alla testa un fucile a canne mozze con una particolarità: collegato al grilletto c’è un dispositivo che, stretto al collo come un cappio, se sfiorato, ucciderà all’istante l’ostaggio. Le richieste di Tony sono chiare: 5 milioni di dollari, immunità e soprattutto scuse personali…