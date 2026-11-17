Il filo del ricatto - Dead Man's Wire, il film di Gus Van Sant stasera in prima tv su Sky
Ispirato a una vicenda realmente accaduta a Indianapolis nel 1977, il film con Bill Skarsgård e Al Pacino, ricostruisce uno dei casi di cronaca più sorprendenti dell'epoca. Martedì 17 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K
Tre giorni destinati a tenere un'intera città con il fiato sospeso tra tensione, vendetta e una corsa contro il tempo. Arriva su Sky Cinema in prima TV IL FILO DEL RICATTO – DEAD MAN’S WIRE, l’intenso thriller diretto da Gus Van Sant con Bill Skarsgård e Al Pacino. Il film esordirà martedì 17 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.
Ispirato a una vicenda realmente accaduta a Indianapolis nel 1977, IL FILO DEL RICATTO – DEAD MAN'S WIRE ricostruisce uno dei casi di cronaca più sorprendenti dell'epoca. Il titolo del film richiama proprio il dispositivo utilizzato durante il sequestro: un filo metallico stretto attorno al collo dell'ostaggio e collegato ad un fucile, pronto a sparare al minimo movimento improvviso.
Al centro del film c’è un brillante Bill Skarsgård nei panni di Tony Kiritsis, un uomo convinto di essere stato tradito dalla società finanziaria a cui si era affidato e deciso ad ottenere giustizia con ogni mezzo. Il suo obiettivo è M.L. Hall, il presidente della società interpretato da Al Pacino, ma una volta arrivato nei suoi uffici si trova davanti il figlio Richard Hall, a cui presta il volto Dacre Montgomery. Ha inizio così il suo terribile sequestro destinato a tenere con il fiato sospeso un'intera città per tre giorni. Completa il cast Colman Domingo nel ruolo del conduttore radiofonico Fred Temple, una delle poche persone con cui Kiritsis è disposto a dialogare durante la crisi.
Approfondimento
Il Filo del ricatto - Dead Man’s Wire, la recensione del film
Guidato dallo sguardo attento di Gus Van Sant, il film non si limita ad essere un semplice thriller ma offre uno sguardo sulle dinamiche sociali, economiche e mediatiche dell'America degli anni Settanta. Ad aumentare l’atmosfera di inquietudine è il senso di abbandono di Tony Kiritsis da parte delle istituzioni e della società. Il risultato è quindi un’opera in grado di innescare una profonda riflessione sul confine sottile tra vittima e carnefice, facendo emergere una grande fragilità umana e l’importanza di essere ascoltati.
La SINOSSI
La mattina dell’8 febbraio 1977 Anthony G. “Tony” Kiritsis (Bill Skarsgård) entra nell’ufficio di M. L. Hall (Al Pacino), presidente della Meridian Mortgage Company e prende in ostaggio il figlio Richard (Dacre Montgomery). Tony gli punta alla testa un fucile a canne mozze con una particolarità: collegato al grilletto c’è un dispositivo che, stretto al collo come un cappio, se sfiorato, ucciderà all’istante l’ostaggio. Le richieste di Tony sono chiare: 5 milioni di dollari, immunità e soprattutto scuse personali…
IL FILO DEL RICATTO – DEAD MAN’S WIRE | Martedì 17 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.