È morto Richard Sterban, voce degli Oak Ridge Boys

Il mondo della musica country americana saluta Richard Sterban, storico componente degli Oak Ridge Boys, morto il 14 novembre a Hendersonville, in Tennessee, all'età di 83 anni. A causarne il decesso sono state complicazioni legate a bronchite e polmonite, dopo una lunga malattia oncologica. La notizia è stata comunicata dalla famiglia e dai compagni di band, che lo hanno ricordato con un messaggio di cordoglio, ringraziando il pubblico per la vicinanza e il sostegno ricevuti. Nato nel New Jersey nel 1943, Sterban aveva scoperto la musica da bambino, entrando a sei anni nel coro della scuola. La sua voce, inizialmente da soprano, si era trasformata durante l'adolescenza in un basso profondo e potente, destinato a diventare la sua firma artistica. Prima di unirsi agli Oak Ridge Boys nel 1972, aveva cantato con J.D. Sumner and the Stamps, il gruppo gospel che accompagnava Elvis Presley: un'esperienza che gli aveva permesso di condividere il palco e lo studio di registrazione con il Re del rock and roll e di apparire nel documentario-concerto Elvis on Tour del 1972. L'ingresso negli Oak Ridge Boys, insieme all'arrivo di Joe Bonsall l'anno successivo, avrebbe dato forma alla formazione più celebre del quartetto, completata da Duane Allen e William Lee Golden.

il successo degli Oak Ridge Boys

Con gli Oak Ridge Boys Sterban ha contribuito a costruire una delle esperienze più importanti della musica country e gospel statunitense. Il gruppo ha raggiunto la popolarità negli anni Settanta con brani come "Y'all Come Back Saloon" e "I'll Be True to You", ma è stata soprattutto "Elvira", pubblicata nel 1981, a lasciare un segno nella storia della band. La canzone, caratterizzata dal celebre ritornello affidato alla voce bassissima di Sterban, ha conquistato le classifiche country e pop, venduto oltre due milioni di copie e ottenuto un Grammy Award. Nel corso della carriera il quartetto ha collezionato cinque Grammy su 23 candidature e 17 singoli arrivati al primo posto delle classifiche country. Tra i riconoscimenti più importanti figurano l'ingresso nella Vocal Group Hall of Fame nel 2001, nella Grand Ole Opry nel 2011 e nella Country Music Hall of Fame nel 2015. Sterban ha continuato a esibirsi fino al 2025, quando le condizioni di salute lo hanno costretto a fermarsi. Nel 2012 aveva raccontato la propria vita sul palco nell'autobiografia From Elvis to Elvira: My Life on Stage. Ricordandolo, Kyle Young, amministratore delegato della Country Music Hall of Fame, ne ha sottolineato il contributo nel mantenere vivo il legame tra la musica country contemporanea e le sue radici gospel. Sterban lascia la moglie Donna, cinque figli, otto nipoti e tre pronipoti.