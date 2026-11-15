Monica Guerritore e Luca Urso vincono la settima puntata con un valzer da cinque 10. Jimmy Ghione, ripescato una settimana fa con la Wild Card, perde lo spareggio con Manuela Moreno ed esce dalla gara
Questa volta Jimmy Ghione non ha avuto una seconda possibilità. Il giornalista era rientrato in gara sabato scorso grazie alla Wild Card di Matteo Addino. Ieri, al termine della settima puntata andata in onda il 14 novembre su Rai1, ha lasciato Ballando con le Stelle insieme ad Anastasia Kuzmina. La serata l’hanno vinta Monica Guerritore e Luca Urso.
Lo spareggio e l’eliminazione
Ghione partiva svantaggiato. La giuria aveva dato 33 punti al suo jive, ma da quel totale andava tolta la penalità di 20 punti legata al ripescaggio. È finito ultimo con 13 punti. Allo spareggio ha trovato Manuela Moreno con Carlo Aloia. Le due coppie hanno ballato ancora una volta: un quickstep su Gli spari sopra per Moreno, una samba su Nessun dolore per Ghione. Ha deciso solo il pubblico, che ha scelto la giornalista con l’80% delle preferenze. Sara Di Vaira non ha usato la Wild Card, quindi per Ghione l’eliminazione è definitiva. Ora in pista restano dieci coppie.
La classifica
Questa la classifica della serata (voti della giuria, bonus, tesoretti e penalità), prima del voto del pubblico:
- Monica Guerritore e Luca Urso – 80
- Alessandro Matri e Giada Lini – 76
- Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti – 70
- Noemi Bocchi e Giovanni Pernice – 67
- Anna Safroncik e Leonardo Lini – 46
- Andy Díaz e Gioia Giovanatti, Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli, Ornella Muti e Pasquale La Rocca – 45
- Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, Manuela Moreno e Carlo Aloia – 32
- Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina – 13
Il voto del pubblico arriva da social e RaiPlay e vale metà del risultato. Ha tenuto Guerritore e Urso al primo posto: nella prossima puntata partiranno con 20 punti di bonus.
Tra le esibizioni più applaudite c’è stata anche la samba di Andy Díaz e Gioia Giovanatti, un omaggio ad Adriano Celentano su Prisencolinensinainciusol. In fondo alla classifica tecnica, insieme a Ghione, ci sono Riccardo Rossi con il tango e Manuela Moreno con una salsa su I Will Survive. Ai due la giuria ha rimproverato incertezze e problemi nei passi di base.
Guerritore, il massimo dei voti
Il momento più intenso della serata è stato quello di Monica Guerritore. L’attrice ha ballato un valzer su Voilà senza la parrucca, mostrando i capelli che stanno ricrescendo dopo la chemioterapia. Ha spiegato di averlo fatto per mostrare la propria fragilità. I cinque giudici le hanno dato tutti 10 e si sono alzati in piedi. Guillermo Mariotto le ha reso omaggio con un inchino.
Il tesoretto cambia il podio
Anche questa volta il tesoretto ha cambiato le posizioni. Valeva 90 punti, raccolti dai ballerini per una notte: l’attore Marco Bocci, in pista con Antonia Desplat, e la tuffatrice Chiara Pellacani, accompagnata da Chiquito. Simona Ventura ha dato i suoi punti ad Alessandro Matri, Francesca Fialdini ad Aurora Ramazzotti, Rossella Erra a Monica Guerritore. Così Matri è passato dai 46 punti del suo paso doble al secondo posto. Noemi Bocchi invece è uscita dal podio: aveva 47 punti per lo slow fox, più i 20 di bonus della vittoria precedente.
Tensioni al tavolo della giuria
In studio non sono mancati i momenti di tensione. Ornella Muti ha ballato la samba nonostante gli infortuni. Dopo l’esibizione Barbara D’Urso ha detto di essersi sentita a disagio guardandola. L’attrice le ha risposto che il disagio era anche suo e l’ha accusata di paragonarsi di continuo a lei. Mariotto ha poi spruzzato del profumo addosso a Muti, invitandola a smettere di recitare. Simona Ventura ha riaperto la discussione chiedendo a D’Urso se ce l’avesse con Pasquale La Rocca, che in passato aveva rifiutato di partecipare a un suo spettacolo teatrale. La giurata ha confermato l’episodio, ma ha negato di avercela con lui. Si è discusso anche di Ramazzotti e Perotti. D’Urso e Ivan Zazzaroni hanno chiesto al maestro più grinta, mentre Mariotto lo ha difeso parlando di gelosie tra i ballerini.