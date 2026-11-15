Questa volta Jimmy Ghione non ha avuto una seconda possibilità. Il giornalista era rientrato in gara sabato scorso grazie alla Wild Card di Matteo Addino. Ieri, al termine della settima puntata andata in onda il 14 novembre su Rai1, ha lasciato Ballando con le Stelle insieme ad Anastasia Kuzmina. La serata l’hanno vinta Monica Guerritore e Luca Urso.

Lo spareggio e l’eliminazione

Ghione partiva svantaggiato. La giuria aveva dato 33 punti al suo jive, ma da quel totale andava tolta la penalità di 20 punti legata al ripescaggio. È finito ultimo con 13 punti. Allo spareggio ha trovato Manuela Moreno con Carlo Aloia. Le due coppie hanno ballato ancora una volta: un quickstep su Gli spari sopra per Moreno, una samba su Nessun dolore per Ghione. Ha deciso solo il pubblico, che ha scelto la giornalista con l’80% delle preferenze. Sara Di Vaira non ha usato la Wild Card, quindi per Ghione l’eliminazione è definitiva. Ora in pista restano dieci coppie.

La classifica

Questa la classifica della serata (voti della giuria, bonus, tesoretti e penalità), prima del voto del pubblico:

Monica Guerritore e Luca Urso – 80 Alessandro Matri e Giada Lini – 76 Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti – 70 Noemi Bocchi e Giovanni Pernice – 67 Anna Safroncik e Leonardo Lini – 46 Andy Díaz e Gioia Giovanatti, Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli, Ornella Muti e Pasquale La Rocca – 45 Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, Manuela Moreno e Carlo Aloia – 32 Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina – 13

Il voto del pubblico arriva da social e RaiPlay e vale metà del risultato. Ha tenuto Guerritore e Urso al primo posto: nella prossima puntata partiranno con 20 punti di bonus.

Tra le esibizioni più applaudite c’è stata anche la samba di Andy Díaz e Gioia Giovanatti, un omaggio ad Adriano Celentano su Prisencolinensinainciusol. In fondo alla classifica tecnica, insieme a Ghione, ci sono Riccardo Rossi con il tango e Manuela Moreno con una salsa su I Will Survive. Ai due la giuria ha rimproverato incertezze e problemi nei passi di base.