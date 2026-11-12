Aiello arriva a Roma il 13 novembre con il tour Dovevi portarci me. Il musicista si esibirà all’Atlantico Live con una scaletta che attraversa la sua produzione e rende omaggio anche alla grande canzone italiana
Dopo la partenza da Padova, Aiello prosegue il tour Dovevi portarci me e si prepara a salire sul palco dell’Atlantico Live di Roma il 13 novembre. Il cantautore calabrese torna così alla dimensione dei club, scegliendo una formula più raccolta e diretta, pensata per ristabilire un rapporto ravvicinato con il pubblico.
Sul palco Aiello è accompagnato da una band composta da tastiere, chitarre, basso e batteria, insieme a una vocalist. Una formazione che permette di valorizzare le diverse sfumature del suo repertorio e di dare alle canzoni una nuova veste dal vivo.
Un concerto tra brani personali e omaggi alla musica italiana
La possibile scaletta attraversa diversi momenti della produzione di Aiello, alternando i suoi brani a interpretazioni di alcune canzoni che appartengono alla storia della musica italiana. Tra queste c'è Alleria di Pino Daniele, insieme a L’appuntamento e Ti voglio, legate al repertorio di Ornella Vanoni.
Le cover si inseriscono in un concerto costruito soprattutto sulla dimensione emotiva e sull'interpretazione. Il ritorno nei club permette infatti ad Aiello di mettere al centro la musica e il rapporto diretto con chi lo ascolta.
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Un allestimento essenziale
Anche la componente visiva segue questa scelta. Il palco non punta su grandi apparati scenici, ma su un allestimento sobrio, lasciando alla band e alle interpretazioni il compito di costruire lo spettacolo.
Il tour Dovevi portarci me diventa così un'occasione per rileggere dal vivo le canzoni di Aiello in una dimensione più intima, valorizzando la componente musicale e il coinvolgimento del pubblico.
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La possibile scaletta di Aiello a Roma
La scaletta del concerto romano di Aiello potrebbe essere composta dai seguenti brani:
La mia ultima storia
Domani torno
Tutto sbagliato
Fiammiferi
Aspettiamo mattina
Artisti Del Love
Il cielo di Roma
Alleria – Pino Daniele
L’appuntamento – Ornella Vanoni
Libero
Che canzone siamo
Arrivederci mostro
Te l’ho mai detto
Sotto sotto
Ti voglio – Ornella Vanoni
Come ti pare
Scorpione
Giganti
Mille uragani
C’è un tempo
Paradiso
Sentimentale
Arsenico
Vienimi a ballare
Fino all’alba (ti sento)
Ora
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La carriera di Aiello
Aiello, pseudonimo di Antonio Aiello, è nato a Cosenza il 26 luglio 1985. Il suo percorso discografico è iniziato nel 2019 con i singoli Arsenico e La mia ultima storia, seguiti dall'album d'esordio Ex voto, arrivato alla posizione numero 19 della classifica FIMI. Nel 2020 ha ottenuto una candidatura ai David di Donatello per Festa, canzone originale del film Bangla, e ha pubblicato Vienimi (a ballare), poi certificato disco di platino.
Nel 2021 ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con Ora, contenuta nell'album Meridionale, premiato con il Riccio d'argento per il miglior album. Sono poi arrivati Romantico nel 2023 e Scorpione nel 2026, il suo quarto disco di studio. Tra i lavori più recenti figurano anche Come ti pare, Sentimentale con Levante, Giganti, Sotto sotto e Te l'ho mai detto. Nel 2026 Aiello è inoltre tornato sul palco di Sanremo come ospite della serata delle cover, dove ha interpretato Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante insieme a Leo Gassmann.
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