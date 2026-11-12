Sul palco Aiello è accompagnato da una band composta da tastiere, chitarre, basso e batteria, insieme a una vocalist. Una formazione che permette di valorizzare le diverse sfumature del suo repertorio e di dare alle canzoni una nuova veste dal vivo.

Dopo la partenza da Padova, Aiello prosegue il tour Dovevi portarci me e si prepara a salire sul palco dell’Atlantico Live di Roma il 13 novembre. Il cantautore calabrese torna così alla dimensione dei club, scegliendo una formula più raccolta e diretta, pensata per ristabilire un rapporto ravvicinato con il pubblico.

Le cover si inseriscono in un concerto costruito soprattutto sulla dimensione emotiva e sull'interpretazione. Il ritorno nei club permette infatti ad Aiello di mettere al centro la musica e il rapporto diretto con chi lo ascolta.

La carriera di Aiello

Aiello, pseudonimo di Antonio Aiello, è nato a Cosenza il 26 luglio 1985. Il suo percorso discografico è iniziato nel 2019 con i singoli Arsenico e La mia ultima storia, seguiti dall'album d'esordio Ex voto, arrivato alla posizione numero 19 della classifica FIMI. Nel 2020 ha ottenuto una candidatura ai David di Donatello per Festa, canzone originale del film Bangla, e ha pubblicato Vienimi (a ballare), poi certificato disco di platino.

Nel 2021 ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con Ora, contenuta nell'album Meridionale, premiato con il Riccio d'argento per il miglior album. Sono poi arrivati Romantico nel 2023 e Scorpione nel 2026, il suo quarto disco di studio. Tra i lavori più recenti figurano anche Come ti pare, Sentimentale con Levante, Giganti, Sotto sotto e Te l'ho mai detto. Nel 2026 Aiello è inoltre tornato sul palco di Sanremo come ospite della serata delle cover, dove ha interpretato Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante insieme a Leo Gassmann.