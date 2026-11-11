La reunion dei Maneskin al Coachella 2027: tutti gli headliner

Daddy Yankee sarà il quarto headliner bonus. Justice debutterà al Bunker con Blinded by the Lights. Gli altri artisti includono Madonna, che tornerà al Dance Tent come già aveva fatto in occasione dell'uscita dell’album Confessions on a Dance Floor nel 2006, Phoebe Bridgers, Don Toliver, Zara Larsson, Weezer, Dom Dolla, Kygo, Empire of the Sun e Role Model. La lista prosegue con Kehlani, Jisoo, Tiesto, Adéla, Four Tet, Becky G, The Neighbourhood, Remi Wolf, Victoria Monét, Caroline Polachek, EsDeeKid, Underworld, Nettspend, Pinegrove, Leon Thomas, Peggy Gou, Giorgio Moroder, Mariah the Scientist, Babymonster, Magdalena Bay, Murda Beatz, Xaviersobased, Bella Kay, Haute & Freddy, Bea Miller, Gang of Youths, Martin Garrix e molti altri. La lineup arriva dopo un anno eccezionale per il Coachella, che nel 2026 ha visto le esibizioni degli headliner Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G e Anyma. La stessa Madonna, che figura tra i nomi più celebri dell’edizione 2027, era apparsa a sorpresa nel secondo weekend al concerto di Carpenter per presentare in anteprima il loro singolo Bring Your Love.

MÅNESKIN, LA CARRIERA

Il gruppo Måneskin si è formato a Roma nel 2016 ed è composto da Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria). La band ha raggiunto la notorietà in Italia nel 2017 dopo la partecipazione all’11ª edizione di X Factor, dove si era classificata in seconda posizione. Dopo aver firmato un contratto con l’etichetta discografica Sony Music, nello stesso anno il gruppo ha pubblicato l'EP Chosen. Nel 2018 è uscito l'album di debutto Il ballo della vita, che contiene il singolo Torna a casa, nel 2021 è uscito il secondo album Teatro d’ira – Vo. 1, che include il brano Zitti e buoni, anche vincitore della 71ª edizione del Festival di Sanremo e della 65ª edizione dell’Eurovision Song Contest. Il successo all'Eurovision ha permesso ai Måneskin di affermarsi sulla scena mondiale, dove hanno scalato le classifiche internazionali con i brani Beggin’ e I Wanna Be Your Slave. Nel 2023 è uscito il terzo album Rush!. Il gruppo ha vinto anche numerosi riconoscimenti musicali internazionali, che includono un American Music Award, un Billboard Music Award, tre MTV Europe Music Awards, due MTV Video Music Awards e una candidatura ai Grammy Awards. In totale, durante la loro prolifica carriera, i Måneskin hanno venduto circa 40 milioni di copie stimate tra album e singoli.