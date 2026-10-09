Come riportato da Billboard, lo show è divenuto lo spettacolo di un’artista femminile più visto di sempre in streaming su Amazon Music. Durante la serata Shakira ha duettato a sorpresa con Dua Lipa sulle note di Antología, brano contenuto nell’album Pies descalzos del 1995 Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Shakira ha stabilito un record su Amazon Music. L’artista colombiana ha conquistato il primato grazie a uno dei concerti della residency europea attualmente in corso a Madrid. Lo show è divenuto lo spettacolo di un’artista femminile più visto di sempre in streaming sulla piattaforma. Nel corso della serata la cantautrice ha duettato con Dua Lipa.

shakira, il record su amazon music Da oltre trent’anni Shakira continua a riscrivere le regole della musica con brani, album e collaborazioni di successo internazionale. Sabato 3 ottobre l’artista ha trasmesso il suo concerto, inserito nel cartellone degli appuntamenti live della residency europea Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, in diretta su Amazon Music. Come rilanciato da Billboard, lo show è divenuto lo spettacolo di un’artista femminile più visto di sempre in streaming sulla piattaforma. Durante la serata Shakira ha duettato a sorpresa con Dua Lipa sulle note di Antología, brano contenuto nell’album Pies descalzos del 1995. Nel corso delle settimane Shakira ha ospitato numerosi colleghi: da Laura Pausini ad Alejandro Sanz. Dopo il duetto, Shakira ha condiviso alcune foto in compagnia della voce di Don't Start Now sul profilo Instagram commentando: “Un sogno diventato realtà per molti di noi”. Dua Lipa ha scritto sul suo account social: “Una notte a Madrid con Shakira. Grazie per avermi invitato a salire sul palco con te per cantare Antología!! Ho sentito che tu, io e il pubblico fossimo una cosa sola. Molto grata per essermi portata a casa un ricordo così bello!”. Approfondimento Dua Lipa ospite al concerto di Shakira a Madrid. VIDEO