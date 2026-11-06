Il gruppo rock britannico prepara il cinquantennale del 10° disco (uscito nel 1977) con una campagna fatta di maiali, scritte enigmatiche e richiami alla promozione originale dell'anno d'uscita dell'album. Poi nelle scorse ore, attraverso un video condiviso sul canale di Instagram, è arrivato l'annuncio ufficiale: Animals 50 uscirà il 22 gennaio 2027, e includerà numerosi brani rari e inediti, immagini mai viste prima, saggi esclusivi e il brano inedito Sheep (Edit), da oggi in streaming

"Oink Woof Baaa". Tre parole apparentemente senza senso sono comparse sui manifesti per le strade di Milano, Londra e Berlino accompagnate dall'immagine di un maiale bianco. Per i fan dei Pink Floyd, però, il messaggio è tutt'altro che indecifrabile. Gli indizi sembrano infatti condurre ad Animals, uno degli album più celebri della band, pubblicato originariamente nel gennaio 1977 e ormai vicino al suo cinquantesimo anniversario.

La campagna promozionale (che potete guardare nei post di Instagram che trovate in fondo a questo articolo) sta giocando proprio sulla capacità del gruppo di trasformare un'immagine in un simbolo. Sui social ufficiali dei Pink Floyd sono comparsi il maiale e la scritta, mentre manifesti analoghi sono stati fotografati a Milano, nei pressi del Castello Sforzesco e dell'Arco della Pace, e successivamente a Londra. La primissima città in cui sono stati avvistati è però Berlino (come potete guardare nelle foto in fondo all'articolo).

Un'operazione costruita per alimentare la curiosità prima dell'annuncio ufficiale, che è arrivato poche ore fa, attraverso una clip condivisa sull'account Instagram del gruppo inglese. Animals 50 uscirà il 22 gennaio 2027, e includerà numerosi brani rari e inediti, immagini mai viste prima, saggi esclusivi e un brano inedito.