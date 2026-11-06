Pink Floyd, strani manifesti per Milano e la ristampa per i 50 anni di AnimalsMusica
Il gruppo rock britannico prepara il cinquantennale del 10° disco (uscito nel 1977) con una campagna fatta di maiali, scritte enigmatiche e richiami alla promozione originale dell'anno d'uscita dell'album. Poi nelle scorse ore, attraverso un video condiviso sul canale di Instagram, è arrivato l'annuncio ufficiale: Animals 50 uscirà il 22 gennaio 2027, e includerà numerosi brani rari e inediti, immagini mai viste prima, saggi esclusivi e il brano inedito Sheep (Edit), da oggi in streaming
"Oink Woof Baaa". Tre parole apparentemente senza senso sono comparse sui manifesti per le strade di Milano, Londra e Berlino accompagnate dall'immagine di un maiale bianco. Per i fan dei Pink Floyd, però, il messaggio è tutt'altro che indecifrabile. Gli indizi sembrano infatti condurre ad Animals, uno degli album più celebri della band, pubblicato originariamente nel gennaio 1977 e ormai vicino al suo cinquantesimo anniversario.
La campagna promozionale (che potete guardare nei post di Instagram che trovate in fondo a questo articolo) sta giocando proprio sulla capacità del gruppo di trasformare un'immagine in un simbolo. Sui social ufficiali dei Pink Floyd sono comparsi il maiale e la scritta, mentre manifesti analoghi sono stati fotografati a Milano, nei pressi del Castello Sforzesco e dell'Arco della Pace, e successivamente a Londra. La primissima città in cui sono stati avvistati è però Berlino (come potete guardare nelle foto in fondo all'articolo).
Un'operazione costruita per alimentare la curiosità prima dell'annuncio ufficiale, che è arrivato poche ore fa, attraverso una clip condivisa sull'account Instagram del gruppo inglese. Animals 50 uscirà il 22 gennaio 2027, e includerà numerosi brani rari e inediti, immagini mai viste prima, saggi esclusivi e un brano inedito.
Il mistero della ristampa
A far trapelare in anticipo l'esistenza della nuova uscita sarebbe stata Amazon Australia, che il 23 ottobre 2026 avrebbe pubblicato per errore immagini e informazioni relative a un cofanetto celebrativo per i 50 anni di Animals. Erano state indicate anche alcune edizioni singole e una possibile data di uscita, il 23 gennaio 2027, ma le informazioni sono state successivamente rimosse.
Nelle scorse ore, attraverso un video condiviso sul canale di Instagram dei Pink Floyd, è arrivato l'annuncio ufficiale: Animals 50 uscirà il 22 gennaio 2027, e includerà numerosi brani rari e inediti, immagini mai viste prima, saggi esclusivi e il brano inedito Sheep (Edit), disponibile da oggi in streaming.
La ristampa sarà disponibile in formato cofanetto deluxe, 2 LP, 1 LP, 2 CD, Blu-Ray e digitale, ed è possibile pre-ordinarla già da ora sul sito ufficiale dei Pink Floyd.
Il progetto arriva dunque dopo il cofanetto pubblicato nel dicembre 2025 per il cinquantesimo anniversario di Wish You Were Here.
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Perché "Oink Woof Baaa"
Il significato della campagna è legato direttamente alla struttura di Animals. L'album contiene tre lunghe composizioni, Dogs, Pigs (Three Different Ones) e Sheep, attraverso le quali Roger Waters costruì un'allegoria della società divisa in tre categorie.
Cani, maiali e pecore diventano così i protagonisti di una rappresentazione aspra dei rapporti di potere e della società capitalista. Le tre parole apparse sui manifesti richiamano proprio i versi associati agli animali dell'album, trasformando ancora una volta la comunicazione del disco in un messaggio da decifrare.
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La campagna del 1977
Il gioco degli indizi non è però una novità per i Pink Floyd. Nel 1977, per promuovere Animals, la band acquistò le pagine centrali di alcune riviste musicali e le riempì quasi completamente con le grandi scritte "Oink Oink, Woof, Woof, Baaaaa". In un angolo comparivano soltanto la copertina dell'album e poche informazioni sull'uscita.
La strategia era essenziale e immediatamente riconoscibile. Al centro della comunicazione c'era il maiale, diventato poi uno degli elementi visivi più celebri dell'immaginario dei Pink Floyd.
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Algie, il maiale volante
Il maiale della copertina di Animals, ribattezzato Algie, fu anche protagonista del tour del 1977 sotto forma di enorme gonfiabile. Da allora è diventato una presenza ricorrente nell'immaginario legato ai Pink Floyd e ai concerti di Roger Waters.
La storia di Algie è legata anche alla celebre fotografia realizzata davanti alla Battersea Power Station di Londra. Nel 1976 il grande pallone a forma di maiale si staccò dagli ormeggi durante le riprese e volò via, finendo successivamente in una fattoria del Kent. L'episodio contribuì a rendere ancora più iconica una copertina già destinata a entrare nella storia del rock.
Ora, a cinquant'anni dall'uscita di Animals, quel maiale torna al centro della scena. I Pink Floyd per qualche giorno hanno preferito gli indizi all'annuncio, optando per una strategia che riprende lo spirito della campagna originale e lascia ai fan il compito di capire cosa si nasconde dietro quelle tre parole. Ma poche ore fa, invece, l'arcano è stato rivelato: la data da segnarsi a caratteri cubitali in agenda, se siete fan dei Pink Floyd, è quella del 22 gennaio 2027.
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Storico autore del gruppo e ideatore delle tematiche degli album più famosi, è nato il 6 settembre del 1943. Uscito dalla band nel 1984, ha proseguito la carriera da solista. Musicista di enorme talento, è uno dei personaggi che ha più influenzato il rock (e non solo) negli ultimi decenni