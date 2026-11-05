Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Musica

Ibrahim Maalouf a JAZZMI: "La libertà è ovunque nella musica, linguaggio delle emozioni"

Valentina Clemente

Valentina Clemente

Le radici e l’unione di culture diverse, elementi essenziali per la sua musica. Il ruolo di Quincy Jones che gli ha insegnato a trovare sempre qualcosa di positivo in ogni circostanza. La libertà nella musica, che è ovunque. E l’importanza di diffonderla, soprattutto oggi, in un mondo complicato e in difficoltà: abbiamo incontrato Ibrahim Maalouf, musicista libanese e virtuoso della tromba che sarà in concerto a JAZZMI mercoledì 4 novembre con T.O.M.A (Trumpets of Michel-Ange) e il 5 novembre a Firenze

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Aggiungi Sky Insider,

con gli sconti paghi uguale.

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ