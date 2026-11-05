Le radici e l’unione di culture diverse, elementi essenziali per la sua musica. Il ruolo di Quincy Jones che gli ha insegnato a trovare sempre qualcosa di positivo in ogni circostanza. La libertà nella musica, che è ovunque. E l’importanza di diffonderla, soprattutto oggi, in un mondo complicato e in difficoltà: abbiamo incontrato Ibrahim Maalouf, musicista libanese e virtuoso della tromba che sarà in concerto a JAZZMI mercoledì 4 novembre con T.O.M.A (Trumpets of Michel-Ange) e il 5 novembre a Firenze