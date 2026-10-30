Napoleone Buonanotte è il singolo che inaugura il nuovo viaggio artistico di Lucio Corsi. Presentato in anteprima a sorpresa in occasione di Prove Aperte, uno speciale appuntamento dal vivo, il brano anticipa Lucio Corsi - Palasport 2026 che segna il debutto dell'artista toscano nei palazzetti italiani con tappe a Firenze, Roma e Milano. Scritto e prodotto da Lucio Corsi e Tommaso Ottomano, Napoleone Buonanotte racconta la storia di un protagonista insofferente alla quotidianità, che cerca di sottrarsi agli impegni, fino all’incontro con una ragazza capace di interrompere la sua apatia e aprirgli le porte di un mondo nuovo. Con una scrittura ironica e surreale, immagini di vita quotidiana e situazioni paradossali si alternano a riferimenti artistici e culturali, dando vita a un racconto leggero solo in apparenza, capace di trasformare una vicenda personale in una piccola favola contemporanea, sospesa tra malinconia, umorismo e nostalgia.

Nel videoclip, prodotto da Borotalco.tv e diretto da Tommaso Ottomano, Lucio Corsi è sdraiato sul divano mentre guarda in televisione la trasformazione di Tommaso Ottomano in Topo Nero Rock: un gesto che celebra l’amicizia e il legame artistico tra i due cantautori.