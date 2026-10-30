Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Lucio Corsi, testo e significato del singolo Napoleone Buonanotte che esce oggi

Musica

La canzone racconta la storia di una persona insofferente alla quotidianità, che cerca di sottrarsi agli impegni, fino all’incontro con una ragazza capace di interrompere la sua apatia e aprirgli le porte di un mondo nuovo

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Napoleone Buonanotte è il singolo che inaugura il nuovo viaggio artistico di Lucio Corsi. Presentato in anteprima a sorpresa in occasione di Prove Aperte, uno speciale appuntamento dal vivo, il brano anticipa Lucio Corsi - Palasport 2026 che segna il debutto dell'artista toscano nei palazzetti italiani con tappe a Firenze, Roma e Milano. Scritto e prodotto da Lucio Corsi e Tommaso Ottomano, Napoleone Buonanotte racconta la storia di un protagonista insofferente alla quotidianità, che cerca di sottrarsi agli impegni, fino all’incontro con una ragazza capace di interrompere la sua apatia e aprirgli le porte di un mondo nuovo. Con una scrittura ironica e surreale, immagini di vita quotidiana e situazioni paradossali si alternano a riferimenti artistici e culturali, dando vita a un racconto leggero solo in apparenza, capace di trasformare una vicenda personale in una piccola favola contemporanea, sospesa tra malinconia, umorismo e nostalgia.

Nel videoclip, prodotto da Borotalco.tv e diretto da Tommaso Ottomano, Lucio Corsi è sdraiato sul divano mentre guarda in televisione la trasformazione di Tommaso Ottomano in Topo Nero Rock: un gesto che celebra l’amicizia e il legame artistico tra i due cantautori.

NAPOLEONE BUONANOTTE, IL TESTO

La mattina io mi sveglio tardi

È il mio modo di accorciare i giorni

Chiamo il dottore solo se dimentico i sogni

Anche il lavandino ha il raffreddore

“Ecciù”

Non mi laverò le mani

L’unica cosa che ho da fare oggi

È rimandare a domani

Tutti gli impegni che ho

Ho trovato una ragazza

E ho buttato la tv

Mi ha portato fino in Francia

A dormire dentro al Louvre

Insieme alla Gioconda povera signora

Quando rimane sola

non sorride più

La mattina appena sento i galli

Scendo dal letto e dico al sole “sali!”

La prima cosa che ho da fare oggi

È lavarmi bene le mani

No

Io non ci torno in paese

A difendere i campi dai corvi

Da un po’

Le cose girano bene

Prima che mi baciasse ero uno zombie

Con lei i ricordi

Saranno i più belli che avrò

Ho trovato una ragazza

In fissa con il Rock n Roll

Me la stringo tra le braccia

Forse mi innamorerò

Domani comprerò un cappello da pittore

O da Napoleone

non lo so

La mattina ed io non siamo adatti

Tra di noi non c’è mai stato amore

La capirò più in là con gli anni

Proprio come il minestrone

Mi è presa voglia di tornare in paese

A schiacciare i pinoli coi sassi

 

È da un po’

Che non raccolgo ciliegie

E che non mi addormento sotto ai castagni

Dentro a quei boschi

Quanti ricordi che ho

Ho lasciato la ragazza

E ho ricomprato la TV

Son tornato giù in campagna

Dove il mondo è verde e blu

Lo schermo passa lento i titoli di coda

Finisce qui la storia

Mon amour

Approfondimento

Lucio Corsi: "Senza fantasia i fogli bianchi non colorano la vita"
FOTOGALLERY

1/27
Musica

"Singolarmente", i 27 singoli usciti e da non perdere

Naufraghi ed Eroi di Gloria Tricamo è il miglior singolo di settembre: il brano riflette sul rapporto tra realtà e rappresentazione in un tempo sempre più dominato dall’apparenza. Menzione speciale per Danxgerous, Camilla Magli, Trilussa e Caffa. Tolta la cantautrice di Civitavecchia tutti gli altri brani, scelti tra oltre 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito.   SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Alfa, uscito nuovo singolo Eri solo da incontrare: testo e significato

Musica

La canzone è una dichiarazione d’amore che racconta la magia di certi incontri, quelli capaci di...

Nord Sud Ovest Est, stasera il quinto episodio della serie sugli 883

Serie TV

Aerei privati, programmi TV leggendari, carte di credito mai viste: il successo travolgente del...

Noi, un po' meglio, il cast del film Netflix con Elio Germano. FOTO

Cinema

È disponibile dal 29 ottobre su Netflix la nuova commedia sentimentale di Daniele Luchetti,...

8 foto

X Factor 2026, eliminata Veronica e super ospite MEEK. FOTO

TV Show sky uno

Nello show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su...

19 foto

X Factor, nel secondo Live Show eliminata Veronica, super ospite MEEK

TV Show sky uno

Nello show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming...

Spettacolo: Per te