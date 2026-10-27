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Don Toliver a Milano, la possibile scaletta del concerto al Forum di Assago

Musica
©Getty

Il rapper e cantante di Houston arriva all’Unipol Forum  martedì 27 ottobre con l’unica tappa italiana dell’Octane World Tour, la tournée che accompagna il suo quinto album in studio. In attesa dello show, ecco la probabile setlist basata sui concerti del tour

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Martedì 27 ottobre, all’Unipol Forum di Assago, alle porte di Milano, Don Toliver porterà il suo nuovo spettacolo nell’unico concerto previsto in Italia.

 

La data milanese rientra nella seconda parte del Nitrous - Octane World Tour che, in questi giorni, ha già toccato la Accor Arena di Parigi domenica e lo Hallenstadion di Zurigo lunedì, per proseguire poi verso la Germania e Praga. Per l’artista si tratta di un ritorno nell’area milanese a poco più di un anno di distanza dal live del giugno 2025, al Carroponte di Sesto San Giovanni.

 

La tournée, organizzata da Live Nation e annunciata a inizio febbraio via Instagram, è la seconda del musicista nelle arene e attraversa Nord America ed Europa.

L’album Octane e la carriera

Al centro dello show c’è Octane, il quinto disco di Toliver, uscito a inizio 2026. L’album gli ha regalato il primo numero uno da solista nella classifica Billboard 200 e contiene singoli come Tiramisu, ATM, Body ed E85. Proprio questi brani, insieme a Call Back e Opposite, sono diventati punti fermi delle serate dal vivo.

 

Nato a Houston nel 1994, Caleb Zackery Toliver si è fatto conoscere grazie al sodalizio con Travis Scott, che lo ha accolto nella sua etichetta Cactus Jack e lo ha voluto nel brano Can’t Say, contenuto in Astroworld. La consacrazione è arrivata con No Idea, diventata virale sui social, e con album come Heaven or Hell, Life of a Don, Love Sick e Hardstone Psycho, in cui il rap si intreccia con R&B e atmosfere psichedeliche.

 

La possibile scaletta del concerto di Milano

La scaletta del concerto di Don Toliver a Milano non è stata diffusa. Tuttavia, è probabile che l'artista replichi la setlist vista durante il tour:

E85

Opposite

Secondhand

Rendezvous

ATM

Call Back

Cardigan

No Idea

You

Body

Gemstone

Excavator

Tore Up

New Drop

K9

Private Landing

FWU

Lemonade

Bus Stop

Slow Motion

3am

Swangin’ On Westheimer

TMU

Pleasure’s Mine

Tiramisu

Tuition

No Pole

Too Many Nights

Can’t Say

Bandit

After Party

E85

 

Nel corso della serata non mancheranno quindi alcuni dei successi che hanno segnato la carriera dell’artista, come No Pole, After Party, Bandit, Lemonade e Too Many Nights, accanto ai nuovi pezzi di Octane. La chiusura, come accade nelle altre tappe, potrebbe essere affidata a una nuova esecuzione di E85, lo stesso brano scelto per aprire lo spettacolo.

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