Don Toliver a Milano, la possibile scaletta del concerto

Martedì 27 ottobre, all’Unipol Forum di Assago, alle porte di Milano, Don Toliver porterà il suo nuovo spettacolo nell’unico concerto previsto in Italia.

La data milanese rientra nella seconda parte del Nitrous - Octane World Tour che, in questi giorni, ha già toccato la Accor Arena di Parigi domenica e lo Hallenstadion di Zurigo lunedì, per proseguire poi verso la Germania e Praga. Per l’artista si tratta di un ritorno nell’area milanese a poco più di un anno di distanza dal live del giugno 2025, al Carroponte di Sesto San Giovanni.

La tournée, organizzata da Live Nation e annunciata a inizio febbraio via Instagram, è la seconda del musicista nelle arene e attraversa Nord America ed Europa.

L’album Octane e la carriera

Al centro dello show c’è Octane, il quinto disco di Toliver, uscito a inizio 2026. L’album gli ha regalato il primo numero uno da solista nella classifica Billboard 200 e contiene singoli come Tiramisu, ATM, Body ed E85. Proprio questi brani, insieme a Call Back e Opposite, sono diventati punti fermi delle serate dal vivo.

Nato a Houston nel 1994, Caleb Zackery Toliver si è fatto conoscere grazie al sodalizio con Travis Scott, che lo ha accolto nella sua etichetta Cactus Jack e lo ha voluto nel brano Can’t Say, contenuto in Astroworld. La consacrazione è arrivata con No Idea, diventata virale sui social, e con album come Heaven or Hell, Life of a Don, Love Sick e Hardstone Psycho, in cui il rap si intreccia con R&B e atmosfere psichedeliche.