Don Toliver a Milano, la possibile scaletta del concerto

Il rapper e cantante di Houston arriva all’Unipol Forum martedì 27 ottobre con l’unica tappa italiana dell’Octane World Tour, la tournée che accompagna il suo quinto album in studio. In attesa dello show, ecco la probabile setlist basata sui concerti del tour
Martedì 27 ottobre, all’Unipol Forum di Assago, alle porte di Milano, Don Toliver porterà il suo nuovo spettacolo nell’unico concerto previsto in Italia.
La data milanese rientra nella seconda parte del Nitrous - Octane World Tour che, in questi giorni, ha già toccato la Accor Arena di Parigi domenica e lo Hallenstadion di Zurigo lunedì, per proseguire poi verso la Germania e Praga. Per l’artista si tratta di un ritorno nell’area milanese a poco più di un anno di distanza dal live del giugno 2025, al Carroponte di Sesto San Giovanni.
La tournée, organizzata da Live Nation e annunciata a inizio febbraio via Instagram, è la seconda del musicista nelle arene e attraversa Nord America ed Europa.
L’album Octane e la carriera
Al centro dello show c’è Octane, il quinto disco di Toliver, uscito a inizio 2026. L’album gli ha regalato il primo numero uno da solista nella classifica Billboard 200 e contiene singoli come Tiramisu, ATM, Body ed E85. Proprio questi brani, insieme a Call Back e Opposite, sono diventati punti fermi delle serate dal vivo.
Nato a Houston nel 1994, Caleb Zackery Toliver si è fatto conoscere grazie al sodalizio con Travis Scott, che lo ha accolto nella sua etichetta Cactus Jack e lo ha voluto nel brano Can’t Say, contenuto in Astroworld. La consacrazione è arrivata con No Idea, diventata virale sui social, e con album come Heaven or Hell, Life of a Don, Love Sick e Hardstone Psycho, in cui il rap si intreccia con R&B e atmosfere psichedeliche.
La possibile scaletta del concerto di Milano
La scaletta del concerto di Don Toliver a Milano non è stata diffusa. Tuttavia, è probabile che l'artista replichi la setlist vista durante il tour:
E85
Opposite
Secondhand
Rendezvous
ATM
Call Back
Cardigan
No Idea
You
Body
Gemstone
Excavator
Tore Up
New Drop
K9
Private Landing
FWU
Lemonade
Bus Stop
Slow Motion
3am
Swangin’ On Westheimer
TMU
Pleasure’s Mine
Tiramisu
Tuition
No Pole
Too Many Nights
Can’t Say
Bandit
After Party
E85
Nel corso della serata non mancheranno quindi alcuni dei successi che hanno segnato la carriera dell’artista, come No Pole, After Party, Bandit, Lemonade e Too Many Nights, accanto ai nuovi pezzi di Octane. La chiusura, come accade nelle altre tappe, potrebbe essere affidata a una nuova esecuzione di E85, lo stesso brano scelto per aprire lo spettacolo.