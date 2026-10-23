Simple Plan, la possibile scaletta del concerto a Milano

Il 2 ottobre i Simple Plan hanno dato il via alla tourneè europea da Manchester. Successivamente, il gruppo ha portato il tour Bigger Than You Think! in numerose città: da Amsterdam a Praga passando per Copenaghen, Oslo e Stoccolma

In queste settimane i Simple Plan stanno girando l’Europa con il tour Bigger Than You Think! Il 24 ottobre la formazione canadese sarà in concerto all’Alcatraz di Milano, ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

i simple plan a milano, la possible scaletta

Il 2 ottobre i Simple Plan hanno dato il via alla tourneè europea da Manchester. Successivamente, il gruppo ha portato al sua musica in numerose città: da Amsterdam a Praga passando per Copenaghen, Oslo e Stoccolma. Sabato 24 ottobre la formazione, guidata dalla voce di Pierre Bouvier, salirà sul palco dell’Alcatraz, questo l’indirizzo: via Valtellina 25, Milano. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.00. Al momento la formazione non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 21 ottobre al concerto di Budapest:

I’d Do Anything

Nothing Changes

Shut Up!

Jump

Jet Lag

Addicted

Your Love Is a Lie

Welcome to My Life

Take My Hand

Summer Paradise

Untitled (How Could This Happen to Me?)

Can’t Keep My Hands Off You

Astronaut

Grow Up / Vacation

All Star / Sk8er Boi / Mr. Brightside

What’s New Scooby Doo?

Where I Belong

I’m Just a Kid

Perfectly Perfect

Basket Case

Perfect