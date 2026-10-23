Simple Plan, la possibile scaletta del concerto a Milano

Il 2 ottobre i Simple Plan hanno dato il via alla tourneè europea da Manchester. Successivamente, il gruppo ha portato il tour Bigger Than You Think! in numerose città: da Amsterdam a Praga passando per Copenaghen, Oslo e Stoccolma
In queste settimane i Simple Plan stanno girando l’Europa con il tour Bigger Than You Think! Il 24 ottobre la formazione canadese sarà in concerto all’Alcatraz di Milano, ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
i simple plan a milano, la possible scaletta
Il 2 ottobre i Simple Plan hanno dato il via alla tourneè europea da Manchester. Successivamente, il gruppo ha portato al sua musica in numerose città: da Amsterdam a Praga passando per Copenaghen, Oslo e Stoccolma. Sabato 24 ottobre la formazione, guidata dalla voce di Pierre Bouvier, salirà sul palco dell’Alcatraz, questo l’indirizzo: via Valtellina 25, Milano. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 20.00. Al momento la formazione non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i suoi brani più amati. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 21 ottobre al concerto di Budapest:
- I’d Do Anything
- Nothing Changes
- Shut Up!
- Jump
- Jet Lag
- Addicted
- Your Love Is a Lie
- Welcome to My Life
- Take My Hand
- Summer Paradise
- Untitled (How Could This Happen to Me?)
- Can’t Keep My Hands Off You
- Astronaut
- Grow Up / Vacation
- All Star / Sk8er Boi / Mr. Brightside
- What’s New Scooby Doo?
- Where I Belong
- I’m Just a Kid
- Perfectly Perfect
- Basket Case
- Perfect
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I Simple Plan, attualmente formati da Pierre Bouvier, Chuck Comeau, Jeff Stinco e Sébastien Lefebvre, sono tra le formazioni più seguite della scena internazionale. Dopo l’uscita del primo album nel 2002, due anni dopo i Simple Plan hanno conquistato le classifiche con il disco Still Not Getting Any... trainato dal singolo Welcome to My Life, certificato doppio disco di platino negli Stati Uniti d'America. Tra i brani più famosi del gruppo troviamo I’m Just a Kid, Perfect e Untitled (How Could This Happen to Me?). Nel 2022 la formazione ha pubblicato il suo album più recente Harder Than It Looks.
Dopo l’appuntamento live in programma nel capoluogo lombardo, lunedì 26 ottobre i Simple Plan poteranno il tour Bigger Than You Think! a Barcellona. Ultimi spettacoli in scena il 27 a Madrid, il 29 a Zurigo e la sera di Halloween a Parigi.
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