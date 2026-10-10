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Musica

Perché la musica pop di oggi suona tutta uguale?

Michele Boroni

Michele Boroni
©Getty

Dalle hit internazionali alle classifiche italiane, il pop sembra parlare sempre più la stessa lingua. A orientare le scelte di artisti e produttori sono anche gli algoritmi dello streaming, che privilegiano ciò che gli ascoltatori già conoscono e rendono più difficile emergere con un suono diverso

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